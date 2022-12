Sportwereld neemt afscheid van legende Pelé: ‘Hij veranderde het voetbal in kunst’

Kely Nascimento, de oudste dochter van de Braziliaanse voetballegende Pelé, heeft op Instagram het overlijden van haar vader bevestigd met een emotioneel bericht. Reacties op zijn overlijden komen er in overvloed.

‘Alles wat we zijn, hebben we aan jou te danken. We houden oneindig veel van je. Rust in vrede.’ Bij die woorden deelt Nascimento nog een foto waarop (vermoedelijk) familieleden de handen van Pelé vasthouden. De voetbalster stierf donderdag op 82-jarige leeftijd. Zijn overlijden wordt ook bevestigd door zijn agent. Vijf dagen geleden deelde Nascimento nog een foto van haar vader in het ziekenhuis. Ze lag toen bij hem op bed in zijn armen.

Op sociale media worden massaal steunbetuigingen en lofzangen gedeeld.

‘Pele is overleden. De meest goddelijke voetballer en vrolijkste man. Hij speelde een spel waar slechts een paar uitverkorenen bij in de buurt zijn gekomen. Hij heeft drie keer de meest begeerde gouden trofee in dat prachtige gele shirt in de lucht gehesen. Hij heeft ons verlaten, maar hij zal in het voetbal altijd onsterfelijk blijven. RIP Pele’, klinkt het bij Gary Lineker.

‘Een sportlegende. Rust in vrede, koning Pelé’, deelt atletieklegende Usain Bolt. Bij Kylian Mbappé staat er: ‘De koning van het voetbal heeft ons verlaten, maar zijn nalatenschap zal nooit vergeten worden.’

The king of football has left us but his legacy will never be forgotten.

RIP KING 💔👑… pic.twitter.com/F55PrcM2Ud — Kylian Mbappé (@KMbappe) December 29, 2022

Neymar, die nu met het nummer tien speelt bij Brazilië, het nummer van Pelé, deelde op Instagram: ‘Voor Pelé was 10 gewoon een getal. Die zin heb ik ergens gelezen op een gegeven moment in mijn leven. Maar deze zin is onvolledig. Voor Pelé was voetbal slechts een sport. Pelé heeft het helemaal veranderd. Hij veranderde het in kunst, in entertainment. Hij gaf een stem aan de armen, de zwarten en vooral: hij zette Brazilië op de kaart. Voetbal en Brazilië hebben hun status verhoogd dankzij de koning! Hij is weg, maar zijn magie blijft. Pelé is voor altijd!’

Ook op het WK in Qatar was Pelé er een beetje bij. Foto: REUTERS

Ook Cristiano Ronaldo schrijft een emotionele boodschap op Instagram. ‘Mijn innige deelneming aan heel Brazilië, en in het bijzonder aan de familie van de heer Edson Arantes do Nascimento. Een louter “afscheid” van de eeuwige koning Pelé zal nooit genoeg zijn om de pijn uit te drukken die de hele voetbalwereld op dit moment voelt. Een inspiratie voor vele miljoenen, een referentie van gisteren, van vandaag, van altijd. De genegenheid die hij altijd voor me toonde, was wederzijds in alle momenten die we deelden, zelfs op afstand. Hij zal nooit worden vergeten en zijn herinnering zal voor altijd voortleven in ieder van ons. Rust in vrede, Koning Pelé’, klinkt het.

