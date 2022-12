Het voetbal verliest zijn Braziliaanse wonderkind

Edson Arantes do Nascimento is overleden. De naam zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, tot u zijn roepnaam hoort: Pelé. Het Braziliaanse wonderkind is de enige voetballer met drie wereldbekers op zijn naam. Hij werd 82 jaar oud.

Wie is/was de beste voetballer aller tijden? Johan Cruijff, Diego Maradona, Pelé of sinds het voorbije WK Lionel Messi? Vier namen circuleren als de vraag wordt gesteld, het hangt van voorkeuren af.

Pelé werd geboren op 23 oktober 1940, in Brazilië, en was buitengewoon getalenteerd. Hij leerde voetballen op ‘straat’; hoewel de benaming straat ongepast is, omdat het een stuk kale aarde met hier en daar een beetje gras was. Pelé speelde altijd blootsvoets, waaraan hij deels zijn techniek te danken heeft. Het ‘veldje’ lag in Bauru, een stadje in Zuid-Brazilië waar Pelés vader Dondinho, eveneens profvoetballer, uitkwam voor de plaatselijke club.

De naam Pelé (wat eigenlijk ‘lappenbal’ betekent) is een bijnaam die hij kreeg van de jongens met wie hij altijd voetbalde toen hij klein was, ook al begreep hij niet waarom. Zijn ouders noemden hem vooral ‘Dico’. Ook kreeg hij later meerdere bijnamen van fans en journalisten, zoals La Pérola Negra (De Zwarte Parel), o Rei do Futebol (De Voetbalkoning) of kortweg O Rei (De Koning). Die bijnaam kreeg hij in 1957, op zijn 17de, van toneel- en sportschrijver Nelson Rodrigues.

‘Ik zal ooit die wereldbeker winnen’

Pelé vertelde ooit dat hij in 1950 samen met zijn vader naar een radioverslag van de finale van het WK zat te luisteren. Na de finale, die door Brazilië verloren werd van Uruguay, moest Pelés vader huilen, en hoewel Pelé niet helemaal begreep wat er precies aan de hand was, zei hij: ‘Maak je geen zorgen. Ooit zal ik hem winnen’. Die belofte kwam hij na. Hij won met Brazilië drie keer de wereldtitel.

Toen Pelé in 1952 in het jeugdelftal van Bauru Atlético Clube speelde, werd hij getraind door oud-international Waldemar de Brito. De topclubs Corinthians, Palmeiras, São Paulo en Santos volgden hem al sinds zijn vijftiende. Santos FC, de voormalige club van Pelés trainer De Brito, trok uiteindelijk aan het langste eind. Bij Santos zou Pelé bijna zijn hele clubcarrière blijven, van 1956 tot 1974. Hij scoorde er volgens de meeste berekeningen 1091 doelpunten in 1116 wedstrijden.

Pele bij de New York Cosmos, in 1977. Foto: IMAGEGLOBE

WK 1958

Internationaal maakte Pelé naam door deel te nemen aan vier wereldkampioenschappen. Toen hij zeventien was, reisde hij met de Braziliaanse selectie naar het WK 1958 in Zweden. Door een knieblessure speelde hij de eerste twee wedstrijden niet. Coach Vicente Feola voerde voor de groepswedstrijd tegen de Sovjet-Unie drie wissels door. Garrincha, Zito en Pelé kwamen in de basis. Pelé schoot op de paal, maar scoorde niet. In de kwartfinale tegen Wales scoorde Pelé wél. In de 74ste minuut maakte hij de beslissende goal en werd met 17 jaar en 239 dagen de jongste doelpuntenmaker op een WK.

In de halve finale tegen Frankrijk scoorde Pelé een hattrick. Brazilië ging met 5-2 naar de finale, waar het Zweden trof. De Zweden werden weggespeeld. Vavá scoorde tweemaal op aangeven van Garrincha en Pelé schoot op de lat. In de 54ste minuut scoorde Pelé wel, daarna scoorde Mário Zagallo, vervolgens Agne Simonsson voor Zweden en tot slot maakte Pelé de 5-2. Brazilië was wereldkampioen, de wereld had kennisgemaakt met een buitengewoon talent dat zes keer scoorde in vier wedstrijden.

Pelé, de enige voetballer met drie wereldbekers op zijn naam. Foto: AFP

WK 1962

Het WK van 1962 in Chili liep uit op een grote teleurstelling. Pelé verborg een liesblessure om te kunnen spelen. In de eerste wedstrijd gaf hij een assist en scoorde hij zelf, nadat hij de hele Mexicaanse verdediging op een hoopje had gespeeld. In de volgende wedstrijd, drie dagen later tegen Tsjechoslowakije, schoot hij op de paal. Toen hij de terugkomende bal wilde opvangen en zijn been strekte, voelde hij iets knappen, en kon onmogelijk verder. Pelé was niet meer in staat om te spelen en Garrincha werd de grote ster en topscorer van het toernooi.

WK 1966

Het wereldkampioenschap in 1966 verliep beter voor de inmiddels 25-jarige Pelé. In de eerste groepswedstrijd tegen Bulgarije scoorde hij. In de tweede groepswedstrijd (tegen Hongarije) speelde Pelé niet, nadat hij een aantal tikken had gekregen van de Bulgaarse verdedigers. Brazilië verloor met 3-1. De derde wedstrijd was tegen het Portugal van Eusébio. Nadat verdediger João Morais Pelé had geraakt met een vliegende tackle op kniehoogte lag O Rei kermend op het veld. Toen hij probeerde op te staan, werd hij nog eens aangetrapt, waarna Pelé van het veld werd gedragen en Brazilië met 3-1 werd verslagen. Pelé zei achteraf dat hij nooit weer op een WK wilde spelen.

Een derde wereldbeker voor Pelé in 1970. Foto: AP

WK 1970

Vier jaar later, met toch weer Pelé in het team, speelde Brazilië op het WK 1970 in Mexico. Mário Zagallo, medespeler van Pelé in 1958, was de trainer. In het team speelden ook kanjers als Carlos Alberto, Rivelino, Gérson, Jairzinho, Clodoaldo en Tostão. Volgens Pelé was dit team beter als collectief, terwijl het team van 1958 (met spelers als Didi, Mário Zagallo, Nílton Santos en Djalma Santos) individueel beter was. Pelé scoorde in de eerste wedstrijd tegen Tsjechoslowakije en gaf een assist aan Jairzinho in de tweede wedstrijd tegen Engeland (1-0). De derde groepswedstrijd werd met 3-0 gewonnen van Roemenië, Pelé scoorde tweemaal. De kwartfinale werd met 4-2 van Peru gewonnen, Pelé scoorde niet. De halve finale tegen Uruguay werd met 3-1 gewonnen en Pelé was bij de laatste twee doelpunten betrokken.

In de finale speelde Brazilië tegen Italië. Pelé scoorde met een kopbal de 1-0 (het honderdste Braziliaanse WK-doelpunt). Bij de derde goal kopte Pelé een bal van Gérson terug die door Jairzinho in doel werd geschoten. De 4-1 werd er een voor de geschiedenis. Clodoaldo speelde vier Italianen uit, gaf de bal aan Jairzinho die de bal na een korte actie naar Pelé speelde. Pelé nam aan, en stond een paar seconden doodstil met de bal voor zijn voeten. Toen gaf hij op het juiste moment een tikje naar rechts en kon de aanstormende Carlos Alberto de 4-1 binnenknallen.

Gezondheid

De voorbije jaren ging het niet meer goed met Pelé, zowel geestelijk als lichamelijk. Hij onderging meerdere heupoperaties en bleef vooral thuis. ‘De revalidatie na zijn laatste operatie is niet optimaal verlopen’, zei zijn zoon Edinho. ‘Hij kan zich moeilijk bewegen en dat maakt hem wat depressief. (...) Je kunt je dat wel voorstellen: hij was altijd de koning, een imposante figuur en nu kan hij niet meer goed lopen. Hij schaamt zich voor zijn toestand. Hij is een gevangene in zijn eigen huis.’

In september 2021 werd Pelé ook geopereerd voor een tumor aan zijn dikke darm. De tumor werd gevonden bij een routineonderzoek van hart- en bloedvaten. Eerder had hij ook al problemen met zijn wervelkolom en zijn knie. In januari 2022 werd Pelé opnieuw in het ziekenhuis opgenomen voor een nieuwe chemokuur als gevolg van zijn darmtumor.

Eind november, tijdens het WK in Qatar, werd Pelé nog eens opgenomen in het ziekenhuis. Op 3 december berichtte de krant Folha de São Paulo dat de kankerbehandelingen niet meer aansloegen en de 82-jarige voetballegende palliatieve zorgen kreeg toegediend. Maar Pelé feliciteerde Lionel Messi nog wel met zijn eerste wereldtitel. Vandaag maakte zijn familie bekend dat hij dan toch de strijd heeft verloren.

Pelé is vandaag nog altijd de enige speler met drie wereldbekers op zijn palmares. Hij won die in 1958, 1962 en 1970, hoewel hij in de zege van 1962 maar een klein aandeel had door een blessure. Van de 92 interlands die Pelé met Brazilië speelde, won hij 67 keer, speelde 14 keer gelijk en verloor 11 wedstrijden.