Laat die dolfijnen vrij

Vlaams minister van Onderwijs en Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) krijgt met de regelmaat van de klok af te rekenen met kritiek uit het onderwijsveld. Maar dat hij nu ook een biologe op zijn dak krijgt, dat is nieuw. En dan nog niet de eerste de beste. In een videoboodschap richt de wereldbekende biologe Jane Goodall zich in samenwerking met Gaia rechtstreeks tot hem. ‘This is a message for minister Ben Weyts. Dolfijnen zijn hoogst intelligente zoogdieren, die verbazend complexe levens leiden en in grote sociale groepen door de uitgestrekte oceanen reizen. We kunnen onmogelijk aan hun welzijnsvereisten voldoen als we ze gevangenhouden in aquaria’, zegt Goodall. ‘Bezoekers zullen ook niets leren over hun ware natuur door hen circusachtige trucjes te zien uitvoeren in ruil voor een dode vis.’

DS VIDEO - Biologe Jane Goodall richt zich in videoboodschap rechtstreeks tot minister Weyts. Video: De Standaard

Laat die dolfijnen vrij (2)

Dat van die dode vis doet een beetje denken aan de ‘vette vis’ die N-VA lang nastreefde in de communautaire onderhandelingen in 2007 en 2008. Maar Goodall laat de kans liggen om op Weyts’ Vlaamse of confederale emoties te spelen. Ze houdt het bij een oproep om samen met Gaia en dolfinarium Boudewijn Seapark een oplossing te zoeken. ‘Hoe mooi zou het zijn als de resterende dolfijnen naar een zeereservaat zouden kunnen gaan waar ze een natuurlijker leven kunnen leiden? In Korea zijn dolfijnen zelfs vrijgelaten uit zo’n reservaat, terug het wild in. Dolfijnen, met hun grote hersenen, verdienen niets minder dan dat.’

Op het kabinet zou een rapport klaarliggen met de mogelijke toekomstscenario’s, schrijft Het Nieuwsblad. ‘We hebben rond dierenwelzijn al heel wat stappen vooruit kunnen zetten’, klinkt het bij de minister. ‘Menig heilig huisje is daarvoor moeten sneuvelen. Je moet daarvoor ook heel wat weerstanden bestrijden. Dat vergt tijd en dat is in deze niet anders.’ Dus toch een beetje zoals communautaire onderhandelingen.

In de lift

Van communautair gesproken, er is eindelijk een akkoord tussen de federale en de Brusselse regering over… de modernisering van historische liften! Het is te zeggen, eigenlijk was er al een akkoord in 2003. Toen werd afgesproken dat alle liften van voor 1958 voor 31 december 2022 gemoderniseerd moesten worden, een zaak van veiligheid. Maar een periode van amper 19 jaar om dat geregeld te krijgen, was blijkbaar toch wat nipt. Brussels minister Pascal Smet (One.Brussels) en PS-vicepremier Pierre-Yves Dermagne doen er daarom nog vijf jaar bovenop. ‘De moderniseringsverplichting voor historische liften leidde tot grote bezorgdheid bij (mede)eigenaars. De combinatie van de nakende deadline en strikte veiligheidsvoorschriften zetten het behoud van de erfgoedwaarde van deze liften sterk onder druk. ‘Door vijf jaar uitstel te geven en meer ruimte te bieden om gepaste alternatieve oplossingen te vinden, nemen we de bezorgdheid nu weg’, zegt Dermagne in een mededeling.

Mogelijk buigt Dermagne zich vrijdag al opnieuw over een prangend dossier dat een deadline heeft op 31 december. Iets met kerncentrales...