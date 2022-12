Twee zeer zeldzame zangvogels missen hun afslag en belanden in Gents park: ‘Het zijn dwaalgasten’

Wie in het Rozebroekenpark in Gent gaat wandelen kan dezer dagen twee zeer zeldzame zangvolgels spotten. De Humes bladkoning en de Pallas boszanger komen normaal alleen in Azië voor, maar namen tijdens hun route waarschijnlijk een verkeerde afslag. ‘Het zijn dwaalgasten’, legt Dominique Verbelen van Natuurpunt uit.

In het Gentse Rozenbroekenpark hangen al een tijdje twee opmerkelijke gasten rond. De Humes bladkoning en de Pallas boszanger zijn er neergestreken. En dat is opvallend, want de zangvogels komen eigenlijk alleen in Azië voor. ‘Sinds 1830 zijn er nog maar zestien eerdere waarnemingen’, zegt Dominique Verbelen van Natuurpunt.

De zangvogels zijn eerstejaarsvogels: jonge vogeltjes die dit jaar uit het ei zijn gekomen en nog weinig ervaring hebben. ‘Als een boerenzwaluw al zeventien keer succesvol naar Afrika kon vliegen, kent die de route intussen goed. De jonge vogels hebben minder ervaring en durven wel eens verkeerd te vliegen’, legt Verbelen uit.

En ook de aanhoudende oostenwind kan de vogels uit koers blazen, waardoor ze in onze gebieden terechtkomen. ‘Maar een Gents natuurpark is wel heel uitzonderlijk’, gaat Verbelen verder. ‘Ik verwacht dat ze hier gaan overwinteren, want er is voedsel genoeg, maar de kans dat de zangvogels er in maart of april nog te spotten zijn, is klein.’

Veel gelijkenissen

Wie de zangvogels voor het eerst oppervlakkig bekijkt, merkt meteen dat ze veel gelijkenissen hebben. ‘Dat komt omdat ze familie van elkaar zijn’, legt Verbelen uit. ‘Maar iemand met meer kennis zal onmiddellijk zien dat er genoeg verschillen zijn om ze uit elkaar te houden. De Pallas boszanger heeft die typische citroengele stuit.’

Vogelspotten is alleszins populairder en toegankelijker dan ooit. En dat is dan weer goed om meer dwaalgasten op te merken. ‘Want met hoe meer we zijn, hoe meer we kijken en hoe meer we er vinden’, aldus Verbelen.

Keren de Humes bladkoning en de Pallas boszanger nog terug naar hun vriendjes? ‘Dat kunnen we niet met zekerheid zeggen. Ik vermoed dat ze tijdens de volgende trekperiode zullen vertrekken, maar naar waar? Geen idee.’