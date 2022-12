De wereldberoemde biologe Jane Goodall heeft zich in een videoboodschap gericht tot minister van dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA). Ze roept op om het houden en kweken van dolfijnen in gevangenschap te verbieden. ‘Zou het niet mooi zijn als de resterende dolfijnen in Brugge naar een reservaat kunnen gaan?’

‘Al vele jaren spreek ik me uit tegen het houden en kweken van dolfijnen in gevangenschap. Dolfijnen zijn hoogst intelligente zoogdieren, die verbazend complexe levens leiden’, steekt Goodall van wal. ‘Ze reizen in grote sociale groepen door de uitgestrekte oceanen. We kunnen onmogelijk aan hun welzijnsvereisten voldoen als we ze gevangenhouden in aquaria. Bezoekers zullen ook niets leren over hun ware natuur door hen circusachtige trucjes te zien uitvoeren in ruil voor een dode vis.’

De Engelse biologe richt zich daarna rechtstreeks tot Weyts en bij uitbreiding de Vlaamse regering om in samenwerking met Gaia en Boudewijn Seapark het houden van dolfijnen in gevangenschap aan banden te leggen. ‘Hoe mooi zou het zijn als de resterende dolfijnen naar een zeereservaat zouden kunnen gaan waar ze een natuurlijker leven kunnen leiden? In Korea zijn dolfijnen zelfs vrijgelaten uit zo’n reservaat, terug het wild in. Dolfijnen, met hun grote hersenen, verdienen niets minder dan dat.’

Protestacties nemen toe

De nieuwjaarsboodschap kwam er in samenwerking met Gaia. Ann De Greef, directeur van de dierenrechtenorganisatie, is verheugd dat een autoriteit als Goodall zich in duidelijke bewoordingen achter de oproep schaart die Gaia al lang bepleit. ‘Zij heeft natuurlijk volkomen gelijk dat dolfijnen houden in gevangenschap moet stoppen. Wij verwachten dat Ben Weyts gevolg geeft aan Goodalls oproep, zijn plicht als minister van Dierenwelzijn vervult en maatregelen neemt.”

De voorbije jaren neemt het protest tegen het Brugse dolfinarium alsmaar toe. Al jarenlang organiseert Bite Back protestacties aan de ingang van Boudewijn Seapark. In oktober spraken BV’s als An Lemmens en Pol Goossens zich nog openlijk uit voor de sluiting van het dolfinarium.

Op het kabinet van Weyts zou een rapport klaarliggen met de mogelijke toekomstscenario’s, maar de inhoud ervan is tot op heden niet bekend. ‘We hebben inzake dierenwelzijn al heel wat stappen vooruit kunnen zetten’, klinkt het bij de minister. ‘Menig heilig huisje is daarvoor moeten sneuvelen. Je moet daarvoor ook heel wat weerstanden bestrijden. Dat vergt tijd en dat is in deze niet anders.’