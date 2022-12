Tien wandeltips om uit te waaien in deze vadsige dagen

In deze helpdesk behandelen we elke dag een vraag bij de eindejaarsfeesten. Vandaag: waar kun je gaan uitwaaien na een weekend feesttafelen? Wij sturen u de bossen in. Peter Vantyghem en Tom Ysebaert selecteerden tien wandelingen.

1. Betoverd woud in Stambruges

Wandel hier naar de mer sur sable, een zandverstuiving. Foto: rr

Het is 1.000 hectare groot, telt honderden wirwarrige wegjes en heeft een fontaine bouillante, een warmwaterbron waarover romantische verhalen de ronde doen. Het oude woud van Stambruges (Henegouwen) paalt aan het bekende, prachtige kasteel van Beloeil en verwelkomt u met statige beuken en eiken, diverse sparren en het ­gezelschap van herten en bosvogels. Wanneer u dacht dat u alles hebt beleefd, wacht nog een heuse mer de sable, een zandverstuiving.

Trek goeie schoenen aan, want de meeste ­wegen zijn ­onverhard. De wandeling is niet moeilijk, maar u moet wel de weg zoeken met een weg­beschrijving, zomaar op te pikken op diverse websites – googel gewoon de naam.

Traject: Legenden in het woud van Stambruges

Vertrekpunt: Saint-Servaiskerk in Stambruges, Rue Albert 1

Afstand: 16 km

Link naar kaart en details

Openbaar vervoer: trein vanuit Brussel of Bergen, eventueel nog bus

2. Duinbossen in De Haan

Op de uitkijkpost in Wenduine: de zee en het bos. Foto: Michel Vanneuville

Is het niet heerlijk contra-in­tuïtief dat u een fijne boswandeling kunt maken in de volle zeelucht? Vlak bij de Noordzee, tussen Wenduine en Bredene, werden in 1922 (na meerdere vroegere pogingen) de ‘duinbossen’ aangeplant. Ze bestaan uit diverse loofboomsoorten en ook zwarte den, ­allemaal solide wortelend in zandgrond. De wandeling, met zeshoekige bordjes uitgestippeld, neemt u eerst mee langs het strand tot in Wenduine, waar u aan de uitkijkpost ­‘Spioenkop’ de omgeving kunt overschouwen en daarna ­terugkeert door de echte duinbossen. Speciale gasten op uw traject zijn de (beschermde) ­rode bosmieren. Opgepast: u moet wel de wandelwegen ­volgen, want het gebied (152 hectare) is beschermd.

Traject: Duinbossenwandelroute

Vertrekpunt: tramstation De Haan

Afstand: 10,3 km

Link naar GPX

Openbaar vervoer: tram vanuit Oostende of Adinkerke

3. Hornebos in Rukkelingen-Loon

Een bos om even stil te staan bij het grondwaterniveau. Foto: Geert Budenaerts

De bron in het Hornebos is een tongbreker: de Peterkerebrukensloop. Ze is een van de troeven van deze opvallende oase in het landbouwgebied van Zuid-Limburg, dat tegen de taalgrens aanschurkt. Het voormalige kasteeldomein (80 hectare) heeft een rijk bestand aan loofbomen (zomereik, kerselaar, es). Sommige daarvan werden nieuw aangeplant sinds 1985, toen Natuur & Bos het vochtige moerasbos ­aanpakte. Vandaag is het de habitat van veel vogels, ­zoals mezen, vinken, spechten. Soms zijn er ook roofvogels. Fijn ook dat u een plateau aandoet met uitzicht over ‘droog Haspengouw’. Als u meerdere bomen in ongezonde staat ziet, weet dan dat het bos kampt met een acute nood aan grondwater, dat weggezogen wordt om elders soelaas te brengen. Een wandeling die ook doet nadenken.

Traject: Rode wandeling (roze pijltjes), vrij rondwandelen is ook mogelijk

Vertrekpunt: Altenastraat 2, Heers

Afstand: 8 km

Link naar kaart en GPX

Openbaar vervoer: Bus 41 vanuit Sint-Truiden

4. Heuvelgat in Westouter

Niet de onderwereld, wel een kloof in de heuvel. Foto: Joeri Vlekken

Als u zich naar deze pittoreske uithoek van Vlaanderen ­begeeft, stelt u zich het best open voor wat taalverrijking: een ‘hellegat’ is geen opening naar de onderwereld, maar een kloof in een heuvel (helle).

Het Hellegatbos is behoorlijk heuvelachtig – u bent dan ook in het Heuvelland – en maakt deel uit van een wandeling die de Sulferberg en de Rodeberg omvat, over landelijke ­wegen en langs wijngaarden leidt en uitmondt in het stille dorpje Westouter. Animatie zullen de kinderen leuk ­vinden, en goeie schoenen zijn aangewezen. Als u er in de lente terugkeert, kunt u genieten van tapijten boshyacinten, zonder Japanse toeristen.

Traject: Tweebergenwandelroute

Vertrekpunt: kerk, Poperingestraat, Westouter

Afstand: 7,20 km

Link naar kaart

Openbaar vervoer: bus 61 vanuit station Poperinge

5. Holle wegen in Ninove

Voor wie nog eens een bos met mooie beuken wil zien. Foto: Brent Saey

Ooit maakte het Neigembos deel uit van het Oude Kolenwoud, een reusachtig woud waarvan vandaag ook het ­Hallerbos en het Zoniënwoud afstammelingen zijn.

U wandelt tussen vooral beuken, ook redelijk wat eik en een beetje es. Veel holle ­wegen op dit grillige terrein, met nogal wat trapjes en ­klimmomenten, dat een oase is voor veel verschillende planten en kleine dieren.

Als u een reusachtige lucifer tegenkomt, weet dan dat u op het hoogste punt (89 meter) gekomen bent. En als u in het voorjaar terugkomt, wordt u getrakteerd op prachtige ­velden boshyacinthen. In het Neigembos moet u de paden volgen.

Traject: Neigemboswandelroute

Vertrekpunt: Bevingen 20, Ninove (knooppunt 13, daarna knooppunten volgen)

Afstand: 10,6 km

Link naar routebeschrijving en GPX

Openbaar vervoer: bus 128 uit Ninove naar halte Meerbeke-Roesbeke, dan nog 2 km stappen

6. Grotenhout in Lille-Vosselaar

Prachtig gebied met veel biodiversiteit. Foto: Hilde Verboven

Het Grotenhout (300 hectare) ligt op de grens van Lille en Vosselaar. Het is een van de weinige grote, oude bossen in de Kempen en heeft een rijke geschiedenis.

De eerste schriftelijke melding dateert uit 1320. Jacht of houtproductie waren vroeger de belangrijkste functies. ­Vandaag is een gevarieerde biodiversiteit de troef. Het gebied bevat ongeveer 100 hectare eikenbos van meer dan ­honderd jaar oud en ook beuken-, essen- en elzenbossen. Een deel is niet-toegankelijk bosreservaat. Er fladderen acht vleermuissoorten rond. De ree en de hermelijn hebben er een stek. Liefst 360 plantensoorten werden er geregistreerd.

Er is een korte wandeling die rond de vijver loopt. De langere wandeling is wat ­avontuurlijker en gaat ook over onverharde paden. Bij slecht weer zijn laarzen aangewezen.

Vertrekpunt: De Breem (parking), Vosselaar

Afstand: 6 of 2 tot 3 kilometer

Link naar kaart

Openbaar vervoer: bus 431 vanuit Turnhout, dan nog 1 km vanuit Vosselaar

7. Bos t’ Ename, Oudenaarde

Ename ligt in de charmante Vlaamse Ardennen. Foto: Marc Maryns

Het Bos t’ Ename ligt op de heuvels van de Vlaamse Ardennen en heeft een rijke geschiedenis die eeuwen, zelfs millennia teruggaat. 12.000 jaar, schreven de auteurs van een vuistdik boek dat vorig jaar over het bos verscheen.

Het herbergt meer dan 15.000 soorten planten, schimmels en dieren. Het was een van de eerste gebieden waar aan natuurbeheer met grazers gedaan werd. De paarden en runderen kunt u er vandaag nog tegenkomen.

Het pronkt met zijn kleur­rijke lentepracht, maar legt in de herfst en winter evenzeer grote ­charme aan de dag. De ­vergezichten zijn een van zijn troeven. Verwacht wat klimwerk, het kan er ook drassig zijn. Een deel van het gebied is natuurreservaat en alleen ­onder begeleiding toegankelijk. Het merendeel van het bos is wel vrij toegankelijk.

Trajecten: Mariette Tielemanspad (5,2 km), de Aardgaswandeling (6 km) of ‘Wandelen in ’t Bos Ename’ (4,6 km)

Vertrekpunt: Provinciaal Archeologisch Museum, Lijnwaadmarkt, Ename

Link naar GPX en knooppunten

Openbaar vervoer: bussen 41 (Oudenaarde-Zottegem) en 42 (Oudenaarde–Mater- Horebeke)

8. Wortel-Kolonie in Hoogstraten

Geen landlopers meer, wel veel vogelsoorten en vleermuizen. Foto: Belga

De Kolonie in Wortel (Hoogstraten) is erfgoed en groen ineen. U vindt er de oude landloperskolonie, sinds vorig jaar Unesco-wereld­erfgoed. Errond ligt 400 hectare natuur en bos. Blikvangers zijn de dreven, samen 30 kilometer lang. De landlopers zijn al even ­verdwenen, in de plaats zijn onder meer vogels, vleermuizen en insecten gekomen. Er staan nog veel naaldbomen, maar die worden stelselmatig vervangen door ­inheemse loofbomen. Ook de vennen, de heide en de graslanden zijn een blik waard.

Er is een podcast gemaakt, Aan de rand van het land, waarin onder meer Lieven Van Gils, Bruno Vanden Broecke en Jonas Vermeulen de ­geschiedenis van een plek op het domein ­vertellen.

Traject: ‘Gevangen tussen grens en groen’

Vertrekpunt: bezoekers­centrum De Klapekster, Kolonie 41

Afstand: 12,5 kilometer

Link naar de infofiche

Openbaar vervoer: bus 430 heeft een halte op zo’n 2 kilometer

9. Arboretum in Tervuren

Een park daar aanvoelt als een bos. Foto: Bas Smets

Toegegeven, een arboretum bevat aangeplante uitheemse bomen en heeft dus iets arti­ficieels. Maar sommige zijn ­pareltjes, zeker in de herfst. Neem nu het Geografisch ­Arboretum van Tervuren, dat aansluit bij het Zoniënwoud. Het wordt beheerd als een bos en voelt als een bos, zeggen kenners.

Het arboretum werd opgericht in 1902 op een eigendom van koning Leopold II en later overgedragen aan de staat. Het is vandaag een landschapspark van 120 hectare met een indrukwekkende verzameling bomen, of liever bostypes, uit Europa, Amerika en Azië. Die verscheidenheid garandeert een breed palet herfstkleuren. Er zijn verschillende uitgestippelde wandelingen, door onder meer de Amerikaanse, de Aziatische of de mediterrane bostypes. Wie het royaal wil houden, kiest natuurlijk voor de Koninklijke Wandeling.

Traject: de Koninklijke Wandeling

Vertrekpunt: Vlaktedreef, langs de Jezus-Eiklaan in Tervuren. Daar is ook parkeergelegenheid

Afstand: 7,4 kilometer

Link naar fiche en kaart

Openbaar vervoer: Vanuit Brussel met tram 44, of met metrolijn 5 en bus 345. Vanuit Leuven bus 410 en 315

10. Meerdaalwoud in Oud-Heverlee

Een van de machtigste bossen van Vlaanderen. Foto: Kristof Vadino

In een lijstje herfst- en winterbossen mag het Meerdaalwoud niet ontbreken. Het is een van de machtigste bossen van Vlaanderen. Holle wegen liggen er naast statige dreven. Je ziet er wintereiken, (haag)beuken, elzen en essen. Nergens in Vlaanderen vindt u een bos met meer dan duizend eiken met een omtrek van 2,5 meter en meer, sommige zijn ruim 300 jaar oud.

Alle dikke eiken ten spijt, suggereren we de Dikke Beuk­wandeling. Was de beuk met zijn 40 meter en meer niet als een pijler van een gotische ­kathedraal? Behalve de natuurpracht zijn ook de archeologische vindplaats Tomberg, de Warandevijver en voor het kroost de speelzone Ever­zwijnebad trekpleisters. Wie geluk heeft, spot reeën of de drie soorten bonte specht.

Traject: Dikke Beukwandeling

Vertrekpunt: speelbos Everzwijnenbad, Weertsedreef Sint-Joris-Weert (Oud-Heverlee)

Afstand: 13 kilometer, verkorting mogelijk

Link naar infofiche

Openbaar vervoer: treinstation in Sint-Joris-Weert