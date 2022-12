Rechter beslist: beschuldigden terreurproces mogen niet meer naakt gefouilleerd worden

De beschuldigden op het grote terreurproces rond de aanslagen van 22/3 mogen niet meer naakt gefouilleerd worden. Dat heeft de Brusselse kortgedingrechter beslist. Een blinddoek kan wel nog.

De Franstalige Brusselse rechtbank heeft donderdag een vonnis geveld dat deels tegemoet komt aan de grieven van de beschuldigden in het terreurproces in Brussel. De praktijk van de naaktfouilles moet inderdaad stopgezet worden. Gebeurt dat niet, dan moet de Belgische Staat een dwangsom van duizend euro per dag betalen, maximaal begrensd op vijftigduizend euro per beschuldigde.

De rechter oordeelt in kort geding dat de naaktfouilles, die de beschuldigden aan het begin van elke procesdag moeten ondergaan, in strijd zijn met artikel drie van de Europese mensenrechten dat de menswaardige behandeling van Europese burgers waarborgt. Ons land werd al meermaals op de vingers getikt voor het systematische gebruik van naaktfouilles. In zijn vonnis hekelt de rechter daarom opnieuw ‘het systematische en algemene karakter’. De naaktfouilles zouden ook niet in proportie zijn tot het veiligheidsrisico, aangezien er al verschillende andere maatregelen genomen worden.

Een geblindeerde bril tijdens het vervoer is wel geoorloofd. Abdeslam, Abrini en co. worden het zicht ontnomen op weg naar de rechtszaal om het ontsnappingsgevaar te minimaliseren. De derde gehekelde maatregel, luide muziek tijdens het vervoer, werd niet meer behandeld door de rechter, omdat die al afgevoerd was.

Gespannen situatie

In principe is de gespannen situatie tussen het hof en de beschuldigden hiermee voorlopig ontmijnd. De zes beschuldigden, onder wie Salah Abdeslam, waren al van bij het begin van het proces bijzonder misnoegd over de ‘onmenselijke behandeling’ op weg naar de assisenzaal aan te klagen. Ze dreigden om niet langer mee te werken op het terreurproces als die praktijken niet zouden stoppen.