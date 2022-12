Veroordeelde komiek Bill Cosby wil weer op tournee

Bill Cosby is van plan om in 2023 weer op tournee te gaan. Dat zei de controversiële komiek tijdens een interview op een lokale Amerikaanse radiozender.

Volgens zijn vertegenwoordiger is de 85-jarige Cosby van plan om tijdens de lente of zomer van 2023 weer op de planken te staan. Tijdens een gesprek op het Amerikaanse radiostation WGH antwoordde hij ‘ja’ toen hem de vraag gesteld werd of volgend jaar het moment wordt waarop hij zal optreden. ‘Want er is zoveel plezier te beleven aan mijn manier van verhalen vertellen.’

‘Als ik hieruit kom, voel ik dat ik kan optreden en de Bill Cosby kan zijn die mijn publiek kent’, zei hij later tijdens het interview. Daarmee doelt hij op een nieuwe rechtszaak die momenteel nog tegen de komiek loopt. Eerder deze maand hebben vijf vrouwen een nieuwe aanklacht wegens aanranding ingediend tegen Cosby. De vrouwen beweren dat Cosby hen heeft verkracht of gedwongen tot seksuele handelingen.

Vier van de beschuldigingen dateren van eind jaren tachtig, toen de acteur op het hoogtepunt van zijn roem was als de ster van The Cosby Show. De vijfde beschuldiging is van Cindra Ladd, een voormalige Hollywood-directrice die Cosby ervan beschuldigt haar in 1969 te hebben verkracht.

In 2018 werd Cosby veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie tot tien jaar voor het drogeren en misbruiken van Andrea Constand. De acteur werd in 2021 vrijgelaten toen het hooggerechtshof van Pennsylvania oordeelde dat het proces oneerlijk was verlopen. Cosby had op dat moment twee jaar effectief in de gevangenis gezeten. Sinds 2021 is hij weer op vrije voeten.