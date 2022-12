Republikeins Congreslid gefileerd op Fox News over leugens: ‘Ken je geen schaamte?’

Sinds de recent verkozen volksvertegenwoordiger George Santos leugens over zijn afkomst en opleiding opbiechtte, kreeg hij woensdag de volle laag tijdens een interview op Fox News. De openbaar aanklager van Long Island heeft een onderzoek naar de leugens opgestart.

Het was geen al te beste week voor het kersverse Republikeins Congreslid George Santos. De volksvertegenwoordiger biechtte eerder deze week op dat hij zijn cv had opgesmukt. Zo raakte door The New York Times onder andere bekend dat Santos loog over zijn opleiding, zijn werkervaring bij vooraanstaande financiële firma’s en zijn erfgoed.

Over die leugens werd de Republikein deze week stevig aan de tand gevoeld door Tulsi Gabbard op Fox News, zijn eerste televisieoptreden sinds het nieuws over de leugens bekendraakte. Santos benadrukte tijdens het gesprek dat hij geen ‘oplichter’ is, ook al moest hij toegeven dat hij op meerdere vlakken leugens heeft verspreid. ‘Mijn vraag voor jou is: ken je geen schaamte?’, vroeg Gabbard retorisch.

Er kwamen gedeeltelijke excuses over zijn opleiding, maar hij hield vol dat hij nooit criminele feiten heeft gepleegd. ‘Heel wat mensen overdrijven in hun cv. Eerlijk: wie doet dat nu niet?’, zei hij maandag nog aan Amerikaanse media. Hij trok zijn kandidatuur voor het Huis van Afgevaardigden nog niet in en zal ondanks de controverse op 3 januari de eed afleggen.

In het nauw gedreven

Het Fox News-anker wees het Republikeinse Congreslid tijdens het interview herhaaldelijk op zijn ‘schaamteloze leugens’. ‘U lijkt dit allemaal niet erg serieus te nemen’, zei Gabbard, waarop Santos zich moeizaam leek te verweren. Op zijn cv meende hij gewerkt te hebben voor Citibank en Goldman Sachs, maar Santos meende nu dat dat ‘betwistbaar’ en ‘helemaal niet vals’ is.

‘Over mijn cv kunnen we discussiëren, maar eigenlijk gaat heel deze zaak over de hoofden van het Amerikaanse volk’, zei hij later nog. ‘U komt tijdens dit gesprek niet alleen terug op de leugens die u verteld heeft, u beledigt nu ook nog eens de intelligentie van uw kiezers’, reageerde Gabbard scherp. ‘Hoe kunnen mensen u vertrouwen als u niet eens bereid bent om uw bedrog volledig toe te geven?’

Gabbard zette Santos verder onder druk over zijn joodse afkomst. Tijdens zijn campagne stuurde hij een brief naar potentiële kiezers waarin hij zichzelf omschreef als ‘een trotse Amerikaanse Jood’. Santos reageerde dat hij ‘van joodse komaf is’ en zichzelf altijd als ‘joodachtig’ heeft beschouwd, ook al is hij ‘katholiek opgevoed’.

Een dag later werd Santos ook nog geconfronteerd met vragen over tegenstrijdige tweets over de dood van zijn moeder. Een bericht op zijn officieel Twitter-account suggereert dat ze stierf tijdens de aanslagen van 11 september 2001 in New York. Een ander bericht zei dat ze stierf in 2016.

9/11 claimed my mothers life… so I’m blocking so I don’t ever have to read this again. — George Santos (@Santos4Congress) July 13, 2021

Onderzoeken

Woensdag liet de openbaar aanklager van Long Island weten dat de situatie onderzocht wordt. De verzinsels en tegenstrijdigheden van Santos zijn volgens de procureur ‘verbijsterend’. ‘De inwoners van Nassau County en andere delen van het district moeten een eerlijke en verantwoordelijke vertegenwoordiger in het Congres hebben’, zei Anne Donnelly, districtsprocureur van Nassau County. ‘Als er een misdaad is gepleegd, zullen we overgaan tot vervolging.’

De Republikeinse Jewish Coalition heeft Santos’ leugens dinsdag in een verklaring veroordeeld. Twee andere Republikeinen uit New York hebben dinsdag ook verklaringen afgelegd waarin ze de leugens van Santos afkeuren. Zo riep zijn Republikeinse collega Nick LaLota de House Ethics Committee op om meteen een onderzoek op te starten.