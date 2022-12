‘Massale Russische raketaanval’ zet Oekraïense steden opnieuw zonder stroom

Rusland lanceert een van zijn grootste raketaanvallen op Oekraïne sinds het begin van de oorlog. Kiev en Lviv kampen daardoor met stroompannes. In de hoofdstad zijn al zeker drie gewonden geteld.

‘Er zijn meer dan 120 raketten gelanceerd door de “kwaadaardige Russische wereld” om onze kritieke infrastructuur te vernielen.’ Dat liet Mikhailo Podoljak, adviseur van Oekraïens president Volodimir Zelenski donderdagmorgen weten via Twitter. De aanvallen zouden nog steeds aan de gang zijn en komen ‘in vlagen’, zo omschrijft een ander presidentieel adviseur.

Sinds 6 uur donderdagochtend luidt in verschillende grote steden het luchtalarm. Journalisten en regionale overheden berichten over ontploffingen in onder meer Lviv, Kiev, Charkov, Cherson, Odessa en Mikolajiv. In Kiev vielen volgens burgemeester Vitali Klitschko al zeker drie gewonden, waaronder een 14-jarig meisje. In zijn stad is er ook een grote stroompanne ten gevolge van de aanvallen. ‘Ongeveer 40 procent van Kiev zit zonder elektriciteit’, schreef Klitschko op Telegram. De militaire administratie van de hoofdstad zegt dat vooral huizen en industrie in het vizier kwamen van de rakettenregen.

Opnieuw dienden metrostations in de hoofdstad als schuilkelder. Foto: reuters

In de noordoostelijke stad Charkov zouden raketten zijn ingeslagen, maar is nog niets bekend over slachtoffers of schade. In Lviv, dicht bij de Poolse grens, zou 90 procent van de bevolking geen elektriciteit hebben en zijn er problemen met de watervoorziening.

Net zoals bij vorige aanvallen, konden Oekraïense luchtafweersystemen drones en raketten uit de lucht halen. Hoeveel precies, is nog niet duidelijk. Getuigen zeggen dat Rusland voor zijn aanval op donderdagmorgen opnieuw Iraanse kamikazedrones heeft ingezet, al werd dat nog niet onafhankelijk bevestigd.