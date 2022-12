Ryanair annuleert 128 vluchten op Charleroi

De driedaagse staking van het Belgische cabinepersoneel bij Ryanair dwingt de lagekostenmaatschappij ertoe dit weekeinde in totaal 128 vluchten van en naar Charleroi te schrappen.

De stewards en stewardessen van Ryanair in België leggen vanaf morgen, vrijdag 30 december, tot en met zondag 1 januari het werk neer. Ze doen dat uit protest tegen hun arbeidsvoorwaarden en het uitblijven van een loonsverhoging. Ook in het eerste weekend van het nieuwe jaar (op 7 en 8 januari) plant het Belgische boordpersoneel van Ryanair een stakingsactie.

De staking heeft grote gevolgen voor het vliegverkeer van Ryanair op de luchthaven van Charleroi. Eerder deze week waren er al berichten over de mogelijke annulatie van meer dan 100 Ryanair-vluchten, waarbij zo’n 20.000 passagiers zouden getroffen zijn op populaire vakantiebestemmingen als Tenerife, Malaga en Marrakech. Bevestiging door Ryanair bleef tot nu toe uit.

Maar volgens de VRT geeft Ryanair nu toe dat er dit weekeinde in totaal 128 vluchten van en naar Charleroi niet zullen doorgaan.

• Waar hebt u recht op als uw Ryanair-vlucht geannuleerd wordt?

Dat cijfer blijkt ook uit de aankondiging van geannuleerde vluchten op de website van de luchthaven van Charleroi. Telkens 64 vertrekkende en aankomende vluchten, samen 128, zijn geschrapt over het hele weekeinde. Op vrijdag zijn er dat 48, op zaterdag 42 en op zondag 38. De betrokken passagiers zouden intussen geïnformeerd moeten zijn, maar u kunt de lijst zelf controleren op de website van de luchthaven.

Ryanair-vluchten met buitenlands cabinepersoneel kunnen wel doorgaan.

Wanneer het eigen personeel van een luchtvaartmaatschappij staakt, kan het bedrijf niet spreken van overmacht. En dus zal Ryanair de getroffen passagiers moeten compenseren. Dat kan door de vlucht zonder meerkosten om te boeken of door hun ticket terug te betalen.

Onderhandelingen?

Hans Elsen, secretaris van de vakbond ACV Puls, hoopt dat de volgende geplande actie van het Ryanair-personeel, in het eerste weekend van januari, niet meer nodig zal zijn. ‘We beseffen dat stakingsacties vervelend zijn voor de passagiers. Dit conflict moet opgelost worden. Maar het is aan de directie van Ryanair om een inspanning te doen en een vergelijk mogelijk te maken, met name over de toepassing van het wettelijke Belgische minimumloon. Ryanair moet zijn engagement daarover, zoals dat in 2019 in een cao is vastgelegd, nakomen.’

Volgens Elsen ligt er voor volgende week nog geen concrete uitnodiging op tafel voor onderhandelingen tussen vakbonden en directie.