UCI eist twee jaar schorsing voor Toon Aerts

De wereldwijde wielerbond UCI legt Toon Aerts een schorsing van twee jaar op. Dat maakte de wielrenner zelf bekend op een emotionele persconferentie. Hij zal de beslissing aanvechten.

In de aanwezigheid van onder meer vader Raf, vriendin Sarah en zijn twee managers deelde een Toon Aerts in tranen het nieuws mee. Door de beslissing kan Aerts pas op 16 februari 2024 weer deelnemen aan een veldrit.

Het gaat niet om een definitieve uitspraak. Het kamp Aerts kan het voorstel nog betwisten, wat het ook zal doen. Doel is om juridisch aan te tonen dat de bron van de besmetting bij Aerts niet opzettelijk is binnengebracht. Lukt hen dat, dan kan de straf nog worden teruggebracht. ‘Dit is een veel te zware straf voor iemand die recht in zijn schoenen staat’, zei Aerts.

Begin dit jaar is bij een urinetest het verboden product letrozole metabolite gevonden bij Aerts. Het kan worden gebruikt om het testosteronniveau te verhogen en om negatieve effecten van anabolengebruik te maskeren. Aerts heeft altijd volgehouden dat hij het product niet bewust innam en dat hij het zelfs niet kende. Uit protest tegen de aantijgingen liet de atleet zijn haren sindsdien niet meer knippen.