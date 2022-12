Mag ik je kussen? Nele Van den Broeck wacht liever niet te lang voor ze deze vraag stelt. Als je wacht tot je dronken genoeg bent om het te durven vragen, is de pret eraf. Meestal vraagt Nele het daarom zo halverwege haar tweede glas. Mag ik je kussen? Behalve vanavond, vanavond vraagt ze het niet want de man tegenover haar is echt een leuke man.