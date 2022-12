Dode en gewonde in kraakpand Schaarbeek

In het kraakpand ‘Paleis’ in Schaarbeek is zaterdag een asielzoeker overleden en zondag was er een mesaanval. De levensomstandigheden in het pand zijn uitzonderlijk slecht.

Het afgelopen weekend is een asielzoeker overleden, en de volgende dag een andere aangevallen in een kraakpand in de Paleizenstraat in Brussel. Het pand werd ongeveer acht week geleden bezet door mensen die asiel hebben aangevraagd, maar die door de ­opvangcrisis geen plek in het ­opvangnetwerk konden krijgen.

Het eerste incident voltrok zich zaterdag. Een van de asielzoekers die er verbleef, werd dood aan­getroffen. Zijn doodsoorzaak is onbekend maar er zou geen kwaad opzet in het spel zijn. De politie­zone Brussel-Noord bevestigt dat een patrouille ter plaatse is ­geweest voor bijstand aan de ambulanciers voor een overleden persoon. Het parket zal pas donderdag over de zaak communi­ceren.

Binnengedrongen

Een dag later, op zondag, zouden volgens een getuige drie mannen binnengedrongen zijn in het pand. Gewapend met messen zouden ze zich gekeerd hebben tegen een van de asielzoekers die in het gebouw zijn toevlucht had gezocht.

De man werd later met ernstige verwondingen teruggevonden in een van de gangen van het gebouw. De ambulance en politie kwamen ter plaatse. De man was niet in ­levensgevaar.

Het ‘Paleis’ is maar een van de vele bezettingen in de grootstad waarbij asielzoekers noodgedwongen een leegstaand gebouw overnemen, omdat er door de opvangcrisis elders geen plaats is. Maar de situatie in het voormalige gebouw van de overheidsdienst Financiën is uitzonderlijk slecht. Er wonen tussen 800 en 1.000 mensen. Schurft, huiddifterie, tuberculose en andere ziekten doen de ronde in de grote slaapzalen en ook de veiligheid zou er slecht zijn. Bewoners klagen dat er al verschillende keren mensen van buitenaf zijn binnengedrongen om hen te bestelen.

Een rapport van de gezondheids­inspectie bevestigde eerder deze maand de slechte levensomstandigheden. Afgezien van besmettelijke ziekten, zetten de artsen van de inspectie ook vraagtekens bij de bijzonder zorgwekkende geestelijke gezondheid van de bewoners.

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (CD&V) zegt alles op alles te zetten om de bewoners van het gebouw zo snel mogelijk een plek te geven binnen het reguliere opvangnetwerk. Een eerste groep van 23 asielzoekers verliet vorige week al het pand voor een plaats binnen de structuren van Fedasil.

Het is ondertussen meer dan een jaar geleden dat asielzoekers voor het eerst niet het wettelijke bed, bad en brood van Fedasil aangeboden kregen. België is al meer dan 7.000 keer veroordeeld voor het schenden van zijn eigen wettelijke verplichtingen.