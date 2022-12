19-jarige man in levensgevaar nadat hij mes in rug krijgt bij vechtpartij in Antwerpen

Een 19-jarige man is dinsdagavond levensgevaarlijk gewond geraakt bij een steekpartij in de Diepestraat in Antwerpen-Noord. Een tiental personen gingen elkaar met een mes en stokken te lijf, het slachtoffer werd daarbij in de rug gestoken. Het is al de tweede steekpartij in de straat in drie weken tijd.

Rond 21 uur kreeg de Antwerpse politie meerdere meldingen van een vechtpartij in de Diepestraat. ‘Een tien- tot vijftiental personen zou daar op straat aan het vechten zijn, er was sprake van een mes en stokken’, vertelt politiewoordvoerder Willem Migom.

De politie was snel ter plaatse en kon de partijen scheiden. ‘De vechtpartij zou begonnen zijn in een restaurant in de straat en verdergezet op de openbare weg’, legt Migom uit. ‘Eén persoon van 19 jaar werd met levensbedreigende verwondingen afgevoerd naar het ziekenhuis, hij werd in de rug gestoken met een mes.’

Tweede keer in korte tijd

De politie kon verscheidene verdachten identificeren en verhoren. ‘Verder onderzoek zal moeten uitwijzen wat er juist gebeurd is en wie welke feiten heeft gepleegd. De verdachte die de messteken zou hebben toegediend, wordt opgespoord. Alle betrokkenen situeren zich in de Afghaanse gemeenschap’, zegt de woordvoerder.

Drie weken geleden vond er een gelijkaardig incident plaats in diezelfde straat. Ook toen mondde een vechtpartij uit in een steekpartij. Volgens een handelaar in de straat ging het om een uit de hand gelopen dispuut tussen verschillende drugsdealers. Een jongeman raakte daarbij ernstig gewond en werd met zware verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.