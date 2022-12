Visser overleeft door zich twee dagen aan boei vast te klampen

Een visser die voor de Braziliaanse kust in zee was beland, kon overleven door zich twee dagen lang aan een boei vast te klampen. Dat vertelt hij aan Braziliaanse media.

Op Kerstmis was de 43-jarige visser David Soares voor de kust van Atafona, ten noorden van Rio de Janeiro, met zijn boot de Atlantische Oceaan opgegaan. Toen zijn boot stuurloos werd door de wilde zee, belandde hij in het water. ‘De eerste tien minuten wilde ik koste wat het kost weer bij mijn boot raken’, zegt hij aan de Braziliaanse nieuwssite G1 news. Maar de stroming was te sterk en daardoor dreef hij verder weg van zijn vaartuig.

‘Zodra ik besefte dat het niet zou lukken, heb ik mijn hemd en broek uitgedaan’, zegt Soares. Zonder dat gewicht kon hij beter drijven. ‘Er was veel wind, dus liet ik me meedrijven om minder energie te verbruiken.’ Na vier uur belandde hij zo bij een boei in de buurt van de haven van Açu. ‘Eerlijk gezegd dacht ik dat ik zou sterven van de kou voor er hulp zou opdagen.’

Twee dagen lang klampte hij zich vast aan de boei. Toen verscheen plots een vissersboot, die naar hem op zoek was. Die redde Soares. Hij moest worden behandeld voor onderkoeling, maar stelt het verder goed, schrijft G1 news nog.