‘Russische soldaten kunnen sperma gratis laten invriezen’

Russische soldaten die naar Oekraïne worden gestuurd, zullen hun sperma gratis kunnen laten invriezen. Dat zegt een prominente Russische advocaat aan het staatspersagentschap Tass.

Rusland mobiliseerde in het najaar 300.000 burgers, na een reeks tegenslagen in de oorlog in Oekraïne. Een aantal van die gemobiliseerde mannen wil zijn sperma laten invriezen, alvorens ze naar het front zouden gaan.

Igor Trunov, de directeur van de Russische Unie van Advocaten, diende namens enkele koppels een verzoek in om die procedure gratis te maken voor gemobiliseerde mannen. ‘Het ministerie van Volksgezondheid heeft inmiddels de mogelijkheid van financiële steun bestudeerd’, zegt Trunov aan het staatspersagentschap Tass. Het ministerie heeft nog niet officieel gereageerd.

Bevolkingskrimp

De Russische bevolking is al decennialang aan het krimpen. Toen de coronacrisis uitbrak, was er in Rusland zelfs de grootste natuurlijke bevolkingsafname sinds de val van de Sovjet-Unie in 1991. Volgens verschillende demografen zou de mobilisatie resulteren in een nieuwe dip voor de bevolkingsomvang.