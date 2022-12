CD&V-toppers vallen voor de echte Obama (niet die van de Aldi)

Wie slipt in de Wetstraat of in de geruchtenmolen belandt, verzeilt vroeg of laat in deze rubriek.

Gezegd is gezegd

Op dit einde van het jaar lijstte La Dernière Heure enkele potige politieke uitspraken op die de waan van elke dag illustreren. Natuurlijk gaat het dan over Conner Rousseau (Vooruit) en Molenbeek, zijn favoriete vakantiebestemming. Ook de woorden van Rajae Maouane (Ecolo) brengt de krant met plezier in herinnering. De covoorzitter van Ecolo wil alle jongeren van 25 jaar trakteren op 25.000 euro, betaald door de rijkste Belgen. Volgens haar bezit die groep zowat 600 miljard euro (‘het bruto binnenlands product van België’). Het Belgische bbp bedraagt 538 miljard euro. Sinds het voorjaar is niets meer van dat prikkelende voorstel vernomen.

Verkiezingsthema

Gemeentefusies begeesteren heel wat burgemeesters. Voor goed en efficiënt bestuur blijven ze een no-brainer, maar in Vlaanderen zijn politici soms liever de eigenaar van een kruidenierswinkel dan een gerant in een grootwarenhuis. De burgemeester van Glabeek Peter Reekmans probeert een groep van opspelende burgemeesters te verzamelen die zich tegen verplichte fusies verzetten. Hij wil er in 2024 een verkiezingsthema van maken. Makkelijk wordt dat in zijn geval niet. Samen met Jean-Marie Dedecker is hij de enige burgemeester van de Lijst Dedecker (al kwam hij in 2018 onder de naam Dorpspartij op). Lijst Dedecker doet in 2024 niet mee aan de Vlaamse verkiezingen.

Gezegd is gezegd (2)

Bart De Wever ontbreekt niet in het lijstje. Er gaat tegenwoordig geen dag voorbij of de N-VA-voorzitter bestempelt België als failliet, als het nieuwe Griekenland van Europa. Uitgerekend vandaag analyseert Le Soir de impact van de Antwerpse burgemeester. ‘Zijn leiderschap is niet meer wat het was, zijn uitspraken gaan 24 uur mee in de media, zoals de andere, nadien vallen ze in een leegte (...). Dikwijls exploiteert hij vakantieperiodes om een kwetsende opmerking te lanceren die echoot tussen naakte muren, maar het is verleden tijd. Men luistert even, dat is alles. (...) Bart De Wever, waar ben je?’ Tussen Le Soir en de Vlaams-nationalist heeft het nooit geboterd.

Barack en Michele

Eindejaarsvraagjes passen bij het seizoen. Ze blijven een sprankelende manier om pagina’s te vullen. Ook Volk, het partijblad van CD&V, waagt zich eraan. Uiteraard krijgen alleen CD&V-toppers daarbij het woord. Over smaken en kleuren valt niet te redetwisten. Maar alvast blijkt een grote voorliefde voor de familie Obama. Barack of Michelle, het maakt niet uit, maar het voormalige presidentiële koppel gaat het vaakst over de tongen bij de vraag wie de favoriete ontmoeting van 2023 moet worden. Daar kan de paus, die slechts een fan telt, niet tegenop. En als de Obama’s wat te hoog gegrepen zijn, een ontmoeting met de zelfverklaarde ‘Obama van de Aldi’ blijft ook in 2023 gegarandeerd.