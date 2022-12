Onderzoek Openbaar Ministerie bevestigt: Hebe (10) en begeleidster Sanne kwamen om door noodlottig ongeval

De politie heeft na uitgebreid onderzoek definitief vastgesteld dat de 10-jarige Hebe en haar begeleidster Sanne (26) om het leven zijn gekomen door een noodlottig ongeval.

Dagenlang hield de vermissing van het tweetal Nederland in zijn greep. Het duo verdween op maandag 17 oktober nadat Sanne het meervoudig gehandicapt meisje had opgehaald van een orthopedagogisch dagcentrum in Raamsdonksveer. Twee dagen lang ontbrak ieder spoor van hen. De politie stuurde een Amber Alert uit.

De Nederlandse politie, het Veteran Search Team en honderden vrijwilligers zochten op vele locaties in de omgeving naar het duo. Twee dagen later werden Sanne en Hebe gevonden bij knooppunt Empel (A59/A2). Het tweetal was overleden.

Verkeersspecialisten van de politie deden uitgebreid onderzoek naar hoe de wagen van Sanne in een flauwe bocht van de weg was geraakt en uiteindelijk in het water terecht was gekomen. Al kort na de ontdekking hield de politie rekening met een noodlottig ongeval. Verder onderzoek heeft dat bevestigd.

Sanne werd eerder door de politie als verdachte aangemerkt toen het tweetal verdween. ‘Van die verdenking is geen enkele sprake meer. Het Openbaar Ministerie heeft dan ook besloten tot een sepot waaruit nu blijkt dat Sanne toen ten onrechte als verdachte is aangemerkt’, aldus de politie Brabant.