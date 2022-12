Vijf tips bij het schrijven van je nieuwjaarsbrief

In deze helpdesk behandelen we elke dag een vraag bij de eindejaarsfeesten. Vandaag: hoe kan je de overgang naar een nieuw jaar liever wat meer gewicht geven? Wel, probeer eens een nieuwjaarsbrief te schrijven.

Een nieuwjaarsbrief, iets voor kinderen? Daar gaan mijn vrienden en ik al enkele jaren tegenin, want elkaar geluk toewensen moet kunnen op elke leeftijd. Oudejaarsavond is niet meer compleet zonder een rondje brieven voorlezen. Om te beginnen zijn er natuurlijk geen regels. Er is weer een jaar voorbij, dat is het kader. Hoe jij dat jaar wilt samenvatten, doe je met je eigen gereedschap. Een kleuter die nog niet kan lezen en voor je staat met een schreeuwlelijke paarse kerstboom uit karton, is niet minder oprecht met zijn gelukswensen. Hetzelfde geldt voor nonkel Steven met zijn jaarlijkse fotoslideshow of verre vrienden die onpersoonlijke kerstwensen op Hallmark-kaarten sturen. Maar voor wie bij het heffen van het laatste glas van 2022 toch graag verwoordt hoe het jaar hem of haar verging, zijn hier vijf tips om een geeuw of rollende ogen aan de feestdis te vermijden.

1. Houd het persoonlijk, maar kort

Een nieuwjaarsbrief schrijven én voorlezen is de tijd nemen om van een afstand naar de dingen te kijken. Je blikt terug op je eigen hoogtepunten en verbindt daar enkele voornemens aan vast. Je nodigt anderen uit om even mee te kijken over je schouder. Zie het als een kans om de dingen te benoemen die anders in de plooien van de sleur zouden verdwijnen. Het jaaroverzicht, daar slaan ze je mee om de oren in elke krant of nieuwsuitzending, bewaar zo’n feitelijkheden voor het rondje smalltalk aan het begin van de avond of een dronken discussie in de vroege uren. Als je het woord neemt, ga dan meteen tot de essentie, want je kaapt er tegelijk kostbare feestminuten mee weg.

2. Zet dankbaarheid centraal

Gevoed door de aandacht in de ruimte, durft het ego wel eens te zwellen. Onthoud dat dit moment een geschenk is voor je naasten, geen try-out voor je onemanshow. Een nieuwjaarsbrief hoeft geen performance te zijn, maar evenmin een therapiesessie. Heb het gerust over de lessen de je leerde, de inzichten die op je pad lagen, maar bewaar je zelfbeklag voor je therapeut. Die heeft waarschijnlijk een betere reactie klaar dan de meelijwekkende stilte van het gezelschap na je ontboezeming. Ook grote, theatrale huwelijksaankondigingen of zwangerschapsonthullingen zijn niet meteen woorden van dank voor je omgeving.

3. Zijn voornemens nog een ding?

Voornemens zijn vaak vermomde excuses voor dingen die je jezelf of anderen aandeed, of waarover je je schuldig voelt. Te weinig gesport, te veel tijd online doorgebracht, je vrienden niet vaak genoeg gezien, met elk voornemen bevestig je ook een persoonlijk falen. Focus niet te veel op wat er niet is, wel op wat je heeft verrijkt, of wat anderen je hebben bijgebracht. Een nieuwjaarsbrief vertoont in dat opzicht eerder gelijkenissen met de Amerikaans traditie van Thanksgiving, waarbij een soort gebed plaatsvindt voor het feestmaal. Die gewoonte van dankbetuiging stamt uit de oudheid, toen men er bij elke maaltijd van uitging dat het de laatste kon zijn. Misschien een beetje te pathetisch en zwartgallig voor tijdens het feesten, maar wel een mooie gedachte.

4. Read the room

Het kan geen kwaad om vooraf even af te toetsen of er sentiment is voor nieuwjaarstoespraken. Je wilt niet als enige het vertier onderbreken voor een ongewenst urbi et orbi-moment. Geef elkaar in de aanloop naar de festiviteiten de aanmoediging om toch iets op papier te zetten, zonder er een wedstrijd van te maken. Die gedeelde verantwoordelijk verlaagt de drempel en creëert een veilige ruimte. Auteur en speechexpert Max Atkinson draait het perspectief even om: ‘Ben je zelf tijdens het luisteren aan het hopen dat de speecher op zijn bek gaat? Is het antwoord nee? Hou dat dan in het achterhoofd, want dat is ook hoe anderen zich voelen tijdens jouw moment.’ Heb je toch een verzetje nodig om de zenuwen de kop in te drukken, hou het dan bij een glas of twee. Hoe losser de tong, hoe meer ruimte voor improvisatie en oeverloos gewauwel vol ongemeende emotie. En dat is meer iets voor de tweede helft van de nieuwjaarsnacht. Wees daarnaast zuinig met het inzetten van je moppentrommel. ‘Velen voelen de nood om grappen te maken, maar de meeste humor schuilt in het aanhalen van anekdotes en voorbeelden’, waarschuwt Atkinson. Vertrouw er dus op dat het beeld van jij met je brief in de hand, zoekend naar de juiste woorden, al grappig genoeg is.

5. Doe niets tegen je zin

Een nieuwjaarsbrief opzeggen, zou hetzelfde moeten aanvoelen als het geven van een cadeau, als iets waar je naar uitkijkt. Niets dat een avond zo verpest als het spiekbriefje van een spreekbeurt dat de hele avond als een brandende kool in je vestzak of handtas steekt. Beslis in het moment of je er zin in hebt, en of je gezelschap eraan toe is. In het slechtste geval blijft de brief in je zak, vind je dat A4-tje volgend jaar terug en haal je dan opgelucht adem, omdat je beseft dat je je geschreven beloftes weer niet waargemaakt hebt.