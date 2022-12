In Matilda the musical op Netflix is de betweterige bolleboos brutaler dan haar voorganger(s) én we begrijpen ook beter waarom, met dank aan de uitstekende muziekschrijvers.

Ze kroop in 1988 uit de pen van Roald Dahl, verscheen in de jaren 90 met een smetteloze, zwarte carré op het scherm en kreeg nog een tiental jaren later haar eigen musical. Matilda had al een plek in ...