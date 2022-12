Wat houdt het vredesplan van Zelenski in?

Volodimir Zelenski legde zijn vredesplan al voor aan Joe Biden, Emmanuel Macron en Narendra Modi. Daarin stelt de Oekraïense president tien voorwaarden op voor vrede, maar het Kremlin moet er niet van weten. Wat staat erin?

Het Kremlin is er niet voor te vinden, maar de Oekraïense president Volodimir Zelenski hoopt internationaal steun op te bouwen voor zijn vredesplan. Hij stelde zijn tienpuntenplan voor het eerst voor op de G20-top in november en legde het bij zijn bezoek aan de VS opnieuw op tafel bij de Amerikaanse president Joe Biden.

Volgens het plan zou Rusland de vier geannexeerde gebieden opnieuw moeten afstaan. Daar kan volgens Moskou geen sprake van zijn. Dat herhaalde het Kremlin woensdag met klem. Hoewel Biden zei dat hij ‘exact dezelfde visie’ heeft als zijn Oekraïense evenknie, heeft geen enkele internationale leider het voorlopig aangedurfd om de tien punten expliciet te onderschrijven. Persagentschap Reuters maakte een summier overzicht van de inhoud.

1. Nucleaire veiligheid moet gewaarborgd worden. De rust moet terugkeren in Zaporizja, waar de Russen Europa’s grootste kerncentrale bezetten.

2. De voedselveiligheid moet gewaarborgd worden. Oekraïne moet naar de hele wereld graan kunnen exporteren.

3. De energievoorraden moeten gewaarborgd worden. Oekraïne moet geholpen worden bij de wederopbouw van zijn energie-infrastructuur.

4. Alle oorlogsgevangenen en gedeporteerden, waar ook kinderen tussen zitten, moeten vrijgelaten worden.

5. Het Oekraïense territorium moet gerespecteerd worden. Rusland moet daarin het VN-charter volgen en daar ‘valt niet over te onderhandelen’, aldus Zelenski.

6. Rusland moet zijn troepen terugtrekken en landgrenzen respecteren.

7. Er moet een speciaal tribunaal worden opgezet om Russische oorlogsmisdaden te vervolgen.

8. Ecocide moet vermeden worden door onder andere te ontmijnen.

9. Nieuwe escalaties van het conflict moeten vermeden worden. Oekraïne moet garanties krijgen dat er gewaakt zal worden over de veiligheid, bijvoorbeeld door officieel landen aan te duiden die tussenbeide zullen komen, mocht Rusland zich opnieuw agressief opstellen.

10. Er moet een document ondertekend worden door de betrokken partijen dat een einde stelt aan de oorlog.