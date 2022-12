Vanaf 2025 meer inclusiviteit voor mensen met beperking

Onder meer betaalterminals, tablets en smartphones zouden vanaf 2025 toegankelijker moeten worden voor mensen met een beperking, laat minister van Telecommunicatie Petra De Sutter (Groen) weten.

De wetgeving werd goedgekeurd door de ministerraad op 16 december. ‘Hiermee is een Europese richtlijn omgezet in nationale wetgeving en worden producenten verplicht om hun producten of diensten toegankelijk aan te bieden’, verklaart De Sutter.

‘Technologisch zijn alle middelen er om mensen met een beperking meer te betrekken in de samenleving’, reageert Jan De Smedt, directeur van Blindenzorg Licht en Liefde. ‘Toch leidt de technologie momenteel net tot meer uitsluiting, frustrerend is dat. Een betaalterminal met touchscreen is misschien sexy, maar het zet blinden en slechtzienden wel buitenspel. Zij moeten dan in een druk restaurant hun pincode doorgeven, zodat iemand anders die kan invoeren.’

De nieuwe wetgeving zou fabrikanten en telecomoperatoren verplichten om onder andere toegankelijke tablettoetsen te voorzien. ‘Vooral lettertype is belangrijk’, stelt De Smedt. ‘Alle lettertypes in de Sans Serif-familie zijn goed, dus ook Helvetica en Arial. De streepjes zijn niet te dik en niet te dun, en er zijn geen onnodige krulletjes. Ook kleurcontrast tussen letters en achtergrond maakt iets leesbaar: hoe groter het contrast, hoe duidelijker.’

Kwaliteitsvolle signalen

De Smedt vindt tablets een veelbelovende tool voor mensen met een beperking, maar betreurt dat ze niet allemaal even toegankelijk zijn. Apple geeft alvast het goede voorbeeld, stelt hij. ‘Hun iPads hebben alle features die ze toegankelijk maken voor blinden en slechtzienden. Een Voice-Over bijvoorbeeld: je kan instellen dat tekst op je scherm voorgelezen wordt.’

De nieuwe wet verplicht ook telecomoperatoren om signalen uit te zenden die voldoen aan de kwaliteitsnormen, wat bij doven en slechthorenden de inclusiviteit moet bevorderen. Zij gebruiken een apparaatje dat tijdens telefoongesprekken spraak omzet naar tekst, maar dat kan alleen functioneren als het signaal kwaliteitsvol genoeg is.

Met de nieuwe wet zal de telecomregulator BIPT de diensten en producenten in kwestie kunnen controleren op hun toegankelijkheid.