De oorlog in Oekraïne is wellicht de meest gedocumenteerde ooit. De hele wereld kijkt ernaar, gefilterd door de blik van professionele fotografen en lokale­ inwoners. Op de fotoredactie krijgen we een hele resem beelden te zien, van oorlogsfotografie pur sang tot sfeervolle Tiktok-filmpjes. Maar even belangrijk in deze oorlog zijn de satellietbeelden die het Amerikaans bedrijf Maxar ter beschikking stelt aan nieuwsorganisaties.

De beelden van Maxar zitten nu al in ons collectief geheugen, ook al zijn ze neutraal. Want de satellieten gaan niet op zoek naar emotie. Ze leggen vast. En daarom is hun bewijslast van grote waarde. ...