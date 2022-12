In Jordanië, in de historische stad Petra, moesten 1.700 toeristen zich noodgedwongen snel uit de voeten maken. Door hevige regenval in het nabije gebergte dreigde de beroemde archeologische site, met uit zandsteen gehouwen graftombes, te overstromen.

Het is niet de eerste keer dat een stortvloed de vallei doet overstromen. In 1963 kwamen 22 Franse toeristen en hun gids om. En niet zo lang geleden, in 2018, lieten twaalf mensen er het leven.