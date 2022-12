Plaatsing van digitale meter wordt vanaf 1 januari gratis

De plaatsing van een digitale meter, die momenteel nog 89 euro kost, wordt vanaf 1 januari gratis.

Dat heeft de Vlaamse energieregulator (Vreg) beslist. Nu het capaciteitstarief wordt aangerekend, wil de Vreg dat elke consument zo snel mogelijk zijn analoge door een digitale meter vervangt om zijn verbruik te kennen en te spreiden.

Het is netbeheerder Fluvius die bevoegd is voor de installatie van de digitale meter. Als je bouwt of verbouwt, plaatst Fluvius die gratis. Beslis je op eigen initiatief om er eentje te laten plaatsen, bijvoorbeeld omwille van de voordelen die zo’n ‘slimme’ meter te bieden heeft, dan betaal je nu nog. In 2023 wordt dat dus kosteloos.

Vandaag heeft ongeveer 40 procent van de Vlaamse gezinnen een digitale meter, oftewel de helft van het streefdoel voor eind 2024. Tegen 2029 moet iedereen er eentje hebben.