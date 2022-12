Conner Rousseau voelt zich nog altijd niet thuis in Molenbeek

Wie slipt in de Wetstraat of in de geruchtenmolen belandt, verzeilt vroeg of laat in deze rubriek.

Consequent

Voor de een volhardt Conner Rousseau in de boosheid, voor de ander blijft hij consequent. In elk geval is de ‘politicus van het jaar’ niet van mening veranderd over Molenbeek. Enkele maanden geleden voelde hij zich in de Brusselse gemeente niet thuis. Dat blijft onveranderd zo. ‘Ik heb een gevoel verwoord dat veel Vlamingen delen en ik heb een oplossing aangeboden: zorg dat iedereen onze taal spreekt en meer kansen krijgt in het onderwijs’, zei hij vandaag in Humo.

Consequent (2)

Rousseau ging zelfs op ontdekkingstocht. Hij kreeg een rondleiding van partijgenoot Jef Van Damme, voormalig Brussels Parlementslid en de Molenbeekse schepen van Nederlandstalig Onderwijs. ‘Hij doet fantastisch werk, maar dat bezoek heeft mijn punt alleen maar bevestigd. (...) Ik heb een Nederlandstalige school bezocht waar een leerkracht me vertelde dat ze vrijwilligers moeten zoeken om te tolken bij het oudercontact.’

Consequent (3)

De Vooruit-voorzitter gaf toe dat ‘sommige mensen’ bij zijn bezoek ‘wat geagiteerd waren’ na de mediaheisa. ‘Zodra ik uitlegde wat ik had bedoeld, draaiden ze bij. Ik voel mij niet thuis in Molenbeek, maar dat was geen persoonlijke aanval op hen. Mijn boodschap was dat we de omstandigheden in die wijken moeten verbeteren door te investeren in taal, kinderopvang en onderwijs.’

Consequent (4)

De reacties bleven even voorspelbaar als enkele maanden geleden. Georges-Louis Bouchez zette zijn luitenants aan om te twitteren. Zelf vroeg de MR-voorzitter zich af waar de ‘linkse gedachtepolitie’ bleef. ‘Ik hoor geen enkele opmerking van degenen die me elke dag de les spellen. Dit is de Belgische politiek in al haar glorie. Wie zich links noemt, kan zich alles veroorloven. Stel eens voor dat deze uitlating van de MR kwam.’

Consequent (5)

Bij nader inzien bleek Bouchez te willen biljarten. Vooruit deelt het gebouw met de PS. De MR hoopte dat PS-voorzitter Paul Magnette zich zou uitspreken, ja zelfs zijn collega met pek en veren het gebouw uitjagen. Molenbeek wordt tenslotte bestuurd door PS-burgemeester Catherine Moureaux. Magnette zweeg evenwel, PS-Kamerfractieleider Ahmed Laaouej niet: ‘Même répétée, une connerie reste une connerie. Shame on you Conner Rousseau.’