Nederland neemt recordhoeveelheid vuurwerk in beslag

Dit jaar hebben Nederlandse opsporingsdiensten 671 ton aan illegaal vuurwerk in beslag genomen, bericht de NOS. Een week geleden werd in één keer 256 ton aangetroffen in een opslagplaats in Duitsland.

In 2021 gold wegens de coronamaatregelen nog een algemeen vuurwerkverbod in Nederland. Toen nam de politie over het hele jaar bijna 206 ton in beslag. De 671 ton dit jaar zijn dus meer dan een verdrievoudiging.

Toch is de grotere vangst dit keer niet geheel toe te schrijven aan het vervallen van de coronamaatregelen, zegt officier van justitie (vergelijkbaar met een parketmagistraat) Daniëlle van Ieperen bij de openbare omroep NOS. ‘We doen de afgelopen jaren samen met de politie veel meer met vuurwerk. Dat heeft geleid tot een heel goede samenwerking met onze Duitse collega’s.’

Vorige week werd 256 ton illegaal vuurwerk gevonden in bunkers van een voormalig militair complex in het Duitse Ochtrup, vlak over de grens bij Enschede. Volgens de politie was het vuurwerk bedoeld voor illegale verkoop aan Nederlandse particulieren. Twee personen werden aangehouden. In november maakte de politie bekend dat ze in één actie meer dan 328 ton in beslag genomen, verspreid over verschillende plekken. Daarvoor werden drie mannen uit Nieuwegein gearresteerd. ‘Zij zouden een soort groothandel hebben gevormd voor illegaal vuurwerk in Nederland. De politie sprak toen van het “topsegment van de criminele vuurwerkhandel”,’ schrijft de NOS.

Volgens het Nederlandse openbaar ministerie wordt het vuurwerk vaak opgeslagen in Duitsland, om dan van daar te worden verhandeld naar particulieren en illegale handelaars.

‘De illegale handel vindt onder meer plaats via Telegram maar ook via andere sociale media’, zegt Van Ieperen. ‘Daar wordt dan afgesproken om het vuurwerk lokaal op te halen.’