Wout van Aert klopt aartsrivaal Mathieu van der Poel in Superprestige Heusden-Zolder

Wout van Aert heeft revanche gepakt voor zijn tweede plek gisteren in Gavere. Onze landgenoot schreef de Superprestigemanche van Heusden-Zolder op zijn naam na een ongezien duel met eeuwige rivaal Mathieu van der Poel. Voor van Aert is het na de zandcross de tweede keer dat hij Van der Poel kan kloppen.

Sneeuw, zand, modder en nu op het circuit van Zolder. De crossers kregen de afgelopen weken een bijzonder divers programma qua ondergrond. Voor de tweede dag op rij kregen we ook een duel tussen ‘De Grote Drie’, al zou dat duel al snel herleid worden tot eentje tussen ‘De Grote Twee’. Tom Pidcock, die gisteren nog over goeie benen beschikte, miste zijn start compleet en zou nooit aanspraak maken op de zege.

Van Aert en Van der Poel kenden wel een bijzonder sterke start. De twee trokken schoten verschroeiend uit de startblokken en hadden al na een halve ronde een kloof van betekenis te pakken. Van der Poel bleef stevig doortrekken, waardoor de twee bij het ingaan van de tweede ronde al een ongeziene voorsprong van 19 seconden hadden op de achtervolgers.

Terwijl wereldkampioen Tom Pidcock en Europees kampioen Michael Vanthourenhout in de achtervolgingen de longen uit hun lijf reden om toch maar iets dichter te komen bij het duo voorin, werd de voorsprong van Van der Poel en Van Aert alleen maar groter. Al snel werd duidelijk dat de twee alleskunners onderling zouden uitmaken wie het zegegebaar zou mogen maken.

Van der Poel schiet uit klikpedaal in de sprint

Een sprint leek in de maak op het snelle parcours van Heusden-Zolder. Toch probeerde Van der Poel zijn kompaan te lossen op de technische stroken. Van Aert gaf echter geen krimp en probeerde op de powerstroken Van der Poel onder druk te zetten. Zonder succes.

In de laatste ronde zetten Van der Poel nog eens alles op alles om Van Aert uit het wiel te krijgen. Dat leek ook te lukken, maar na een klein foutje kwamen de twee toch weer samen. Sprinten dus. Daarin ging Van Aert als eerste aan. Van der Poel leek zich naast onze landgenoot te zetten, maar schoot dan uit zijn klikpedaal. Zo kon Van Aert onbedreigd het zegegebaar maken. Voor de Kempenaar is het na zijn overwinning in Mol al de tweede keer dat hij Van der Poel kan kloppen. De Nederlander moest vrede nemen met de tweede plek. Lars van der Haar mocht als derde mee op het podium.