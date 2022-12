Adar Leibovitch, een 29-jarige computeringenieur uit Israël, vond een speciaal diertje tijdens zijn bezoek aan The Wave, een toeristische trekpleister in het noorden van het Amerikaanse Arizona. Voor zijn voeten zwommen plots enkele triops. Dat zijn schaaldieren die al leefden in de tijd van de dinosaurussen.

Triops zijn kleine zoetwaterschaaldieren die lijken op gepantserde kikkervisjes. Hun uiterlijk is niet veel veranderd door de jaren heen. Daardoor worden ze soms wel ‘levende fossielen’ genoemd. De eitjes van een triops komen pas uit als de omgeving gunstig is of als ze in het water belanden. ‘Als de eitjes gelegd worden kunnen ze negen jaar blijven liggen voor ze uitkomen’, aldus Leibovitch.