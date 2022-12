Russische magnaat overleden na mysterieuze ‘val uit raam’ van luxehotel

Pavel Antov, een Russisch multimiljonair en politicus, is zondag overleden na een vermeende val uit het raam van een luxehotel in India. De voorbije zomer uitte hij nog kritiek op de oorlog in Oekraïne.

Antov, die rijk werd door vlees te verkopen, was lid van de partij Verenigd Rusland en omschreef een dodelijke Russische raketaanval op Kiev eerder dit jaar op Whatsapp als ‘terreur’. Even later verwijderde de miljonair dat bericht en zwoer hij trouw aan het regime van de Russische president.

‘De Indiase politie onderzoekt momenteel of het om zelfmoord of om een ongeval ging’, vertelde een politie-inspecteur dinsdag aan de Hindustan Times. De 65-jarige Pavel Antov was in de Oost-Indiase deelstaat Odisha om zijn verjaardag te vieren.

Het overlijden van de Russische magnaat is op z’n minst dubieus. Drie dagen eerder stierf Antovs metgezel Vladimir Boedanov in hetzelfde luxehotel. Volgens hoofdinspecteur Vivekananda Sharma kreeg Boedanov een beroerte, waardoor Antov ‘depressief was en ook hij stierf’. Volgens een Indiase gids had het reisgezelschap alcohol bij zich toen ze incheckten in het hotel en waren ze dronken.

Vice-President of "Vladmirsky Standart" company and MP of Vladimir legislative assembly Pavel Antov has died after falling out of the window of hotel in Rayagada, Odisha, India https://t.co/6kw6EToaHR #Russia pic.twitter.com/hInmrR6ogt — Liveuamap (@Liveuamap) December 26, 2022

Veel kans op verder onderzoek is er niet. Een politie-inspecteur zei aan het Indiase persbureau ANI dat beide lichamen intussen gecremeerd zijn. Alexei Idamkin, de Russische consul in Calcutta, vertelde het Russische staatspersbureau Tass dat de politie geen ’crimineel element zag in deze tragische gebeurtenissen’.

Het regionale parlement waar Antov zetelde, publiceerde een overlijdensbericht. Er wordt gesproken van een tragedie, want de politicus ‘zat nog vol plannen en energie’. ‘Hij was ook een van de meest actieve mecenassen van culturele projecten in de regio. Zijn overlijden is een groot verlies voor de regio.

Aantal verdachte overlijdens dikt aan

Antov komt op een lange lijst met Russische prominenten die in mysterieuze omstandigheden om het leven zijn gekomen. Vorige week overleed oligarch Dmitry Zelenov (50) nadat hij tijdens een bezoek aan vrienden in Frankrijk ‘van de trap was gevallen’. Ook een vriend van Antov, Alexander Buzakov, overleed vorige week onder mysterieuze omstandigheden.

De voorbije maanden zijn al verschillende invloedrijke Russen en miljonairs bij bizarre ongelukken of in vreemde omstandigheden omgekomen. Begin september stierf de voorzitter van de raad van bestuur van de oliemaatschappij Lukoil, Ravil Maganov, nadat hij uit het raam van een ziekenhuis in Moskou was gevallen.

In april werd voormalig plaatsvervangend hoofd van Gazprombank Vladislav Avayev samen met zijn vrouw en dochter dood aangetroffen in zijn appartement in Moskou. Onderzoekers zeiden dat de 51-jarige zijn familie heeft vermoord en vervolgens zelfmoord pleegde, maar medebewoners van het appartementsgebouw twijfelden daaraan.