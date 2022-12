Onduidelijkheid over kandidaatstelling Pence voor Amerikaans presidentschap in 2024

In de Verenigde Staten is maandag (lokale tijd) verwarring ontstaan over mogelijke kandidaatstelling voor het presidentschap door Mike Pence. De voormalig vicepresident zou volgens Sky News daarvoor de benodigde papieren ingediend hebben bij de kiescommissie, maar een woordvoerder van Pence ontkent dat.

‘Voormalig vicepresident Mike Pence heeft zich niet kandidaat gesteld voor het presidentschap’, schreef deze op Twitter.

Het zou mogelijk om een grap gaan. Op sociale media gaat een formulier rond waarop ene Mike Richard Pence zich aanmeldt als kandidaat voor het presidentschap van de VS in 2024. De volledige naam van de oud-vicepresident is Michael Richard Pence.

Pence liet eerder weten volgend jaar te beslissen of hij zich kandidaat stelt. De enige die zich hier voorlopig officieel voor heeft aangemeld is oud-president Donald Trump, onder wie Pence vicepresident was tussen 2017 en 2021.

Verwacht wordt dat ook Ron DeSantis zich in de Republikeinse strijd voor kandidatuur voor het presidentschap zal mengen. De populaire gouverneur van Florida werd bij de afgelopen midterms met een duidelijke meerderheid herkozen.