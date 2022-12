Koopkracht domineerde het nieuws, een hele uitdaging voor de economieredactie. De publieke opinie strookte niet altijd met de vaststellingen van economen.

Dit was het jaar van de koopkrachtcrisis. Over weinig onderwerpen hebben we zo uitgebreid verslag gedaan als over de inkomsten en uitgaven van de huishoudens. Het thema kwam in tal van varianten terug ...