Emily in Paris op Netflix wordt net als het hoofdpersonage met een aan liefde grenzende passie verguisd. Na drie seizoenen durven we nochtans stellen dat deze expatkomedieecht wel haar pleziertjes heeft.

De voorbije jaren is al veel inkt gevloeid over de opkomst van onsympathieke vrouwelijke hoofdpersonages. Zelfs Taylor Swift kroont zich tegenwoordig trots tot ‘antiheld’. Maar in het rijtje Hannah (