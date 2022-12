Zo betaalt u volgend jaar minder belastingen

Wie volgend jaar minder belastingen wil betalen, heeft nog maar enkele dagen de tijd om daarvoor de nodige stappen te nemen. Deze aftrekposten kunt u dit jaar nog voor de jaarwisseling in orde brengen, om dan in te geven bij uw volgende aangifte.

Sommige gezinsuitgaven worden gedeeltelijk terugbetaald door de fiscus, onder de vorm van een ­belasting­vermindering. Wilt u daar volgend jaar van genieten, dan moet de betaling uiterlijk op 31 december op de rekening van de ontvanger staat. Dat zou in de praktijk wel nog moeten lukken voor volgende zaken.

Spaar voor aanvullend pensioen

Stortingen voor pensioensparen die u nog in december doet, geven volgend jaar recht op een belastingvermindering. Kijk eerst na of u het maximumbedrag voor 2022 al heeft bereikt. Voor stortingen tot 990 euro is er een ­belastingvermindering van 30 procent (of maximaal 297 euro). Voor een storting van 1.270 euro is dat 25 procent (of 317,50 euro).

Bestel dienstencheques

174 dienstencheques per ­belastingplichtige geven in Vlaanderen recht op een belastingvermindering van telkens 1,8 euro. In Brussel gaat het om maximaal 163 dienstencheques per persoon en een aftrek van 1,35 euro. In de beveiligde zone van het diensten­cheque­platform kunt u checken of u dit maximum al heeft bereikt. Indien niet, dan kunt u nu nog cheques bijkopen, en volgend jaar gebruiken. Beide partners in een gezin kunnen van dit voordeel genieten, maar dan hebben ze elk wel een aparte dienstenchequerekening nodig.

Betaal uw kinderopvang

Kosten voor kinderopvang geven recht op een belastingvermindering van 45%, op een bedrag van maximaal 14,40 euro per opvangdag. De kosten moeten effectief ­betaald zijn op 31 december. Breng de betaling van kampjes tijdens de kerstvakantie dus tijdig in orde.

Geef nu al aan het goede doel

Giften vanaf 40 euro aan een erkend goed doel geven recht op een belastingvermindering van 45%. Als u de gewoonte hebt om na nieuwjaar wat te storten, loont het de moeite om dat enkele dagen vroeger te doen. Wacht u tot nieuwjaardag, dan kunt u de aftrek pas in 2024 ingeven op uw aangifte.

Beleg met belastingaftrek

U kunt nog snel een voordelige beleggingsoptie kiezen. Investeringen in een ontwikkelingsfonds (Alterfin, Oikocredit, BRS Microfinance en Incofin) ­geven u recht op een ­belastingvermindering van 5 procent. Ontwikkelingsfondsen investeren in microkredieten in het zuiden, voor lokale ondernemers. De maximale belastingvermindering ­bedraagt 330 euro. Dat komt overeen met een investering van 6.600 euro. U moet de aandelen minstens vijf jaar bijhouden. Via crowdfundingplatforms, zoals Look&Fin, Winwinner, Bolero Crowdfunding … kunt u investeren in start-ups en groeibedrijven onder de taxshelter voor kmo’s. Daaraan is een belastingvermindering verbonden van 25 tot 45% van het geïnvesteerde bedrag. U kunt instappen met beperkte ­bedragen. Zorg voor voldoende spreiding ,want dit zijn zeer risicovolle investeringen.

Zet spoed achter deze procedures

Een reeks andere populaire zaken die belastingaftrek opleveren, zullen waarschijnlijk niet meer lukken. Voor al deze zaken zal de tijd om een goed contract te sluiten in de praktijk te beperkt zijn. Maar als u al een aanvraag hebt lopen, doet u er goed aan om de betrokken leverancier nog snel te vragen het nodige te doen om alles nog binnen een paar dagen af te ronden:

Levensverzekeringen komen in aanmerking voor de belastingvermindering van het langetermijnsparen. Dat is een belastingvermindering van 30 procent op de betaalde premies. De maximum fiscale besparing bedraagt maximaal 705 ­euro per belastingplichtige.

komen in aanmerking voor de belastingvermindering van het langetermijnsparen. Dat is een belastingvermindering van 30 procent op de betaalde premies. De maximum fiscale besparing bedraagt maximaal 705 ­euro per belastingplichtige. Premies voor een rechtsbijstands­verzekering geven tot 310 euro recht op een belastingvermindering van 40% (maximaal voordeel van 124 euro).

geven tot 310 euro recht op een belastingvermindering van 40% (maximaal voordeel van 124 euro). Maak nog werk van de installatie van een eigen laadpaal. Voor uitgaven betaald in 2022 bedraagt de ­belasting­vermindering 45 procent. De komende jaren daalt die vermindering. De installatie mag later worden geïnstalleerd, zolang u uw voorschot nog voor de jaarwisseling betaalt, kunt u dat bedrag volgend jaar al inbrengen op uw aangifte.

Dit stuk verscheen eerder in een licht andere versie in De Standaard op 3 december 2022.