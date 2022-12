Oproep | Heeft u als arts het voorbije jaar agressie ervaren?

De Orde der Artsen trekt vandaag aan de alarmbel over de toenemende agressie tegen artsen in ons land. Zo kwamen dit jaar bij de Orde al bijna zeventig meldingen over agressie binnen. Volgens hen is dit slechts het topje van de ijsberg aangezien veel artsen de agressie waarmee ze te maken krijgen niet melden.

Bent u arts of zorgverlener en heeft u het voorbije jaar agressie ervaren? Hoe bent u daarmee omgegaan en heeft dit een impact op hoe u uw job uitoefent? Geef ons graag een seintje via onderstaand formulier of via binnenland@standaard.be, graag met vermelding van uw naam, beroep en telefoonnummer. We contacteren u graag.