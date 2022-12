Kersvers Republikeins Congreslid biecht leugens in cv op: ‘Wie doet dat nu niet?’

Foto: The Washington Post via Getty Im

De Republikeinse volksvertegenwoordiger George Santos gaf maandag toe dat hij zijn cv behoorlijk had opgesmukt. Hij trekt zijn kandidatuur niet in en zal op 3 januari toch toetreden tot het Huis van Afgevaardigden.

‘Heel wat mensen overdrijven in hun cv, daarvoor ga ik nu ook geen excuses verzinnen. Eerlijk: wie doet dat nu niet?’ Dat zei George Santos, een gloednieuw Republikeins Congreslid voor New York, maandag tegen het lokale radiostation 77 WABC. Ook tegen andere Amerikaanse media biechtte hij op dat hij gelogen had over zijn cv. Santos, het eerste openlijk homoseksuele Republikeinse Congreslid, hield die leugens vol tijdens twee opeenvolgende kandidaturen voor het Congres.

Zijn tweede kandidatuur voor het Huis van Afgevaardigden was raak. In de tussentijdse verkiezingen vorige maand versloeg Santos de Democratische kandidaat Robert Zimmerman in een nieuw district dat delen van Queens en enkele nabijgelegen buitenwijken van Long Island beslaat.

Toen hij verkozen raakte, bracht The New York Times aan het licht dat Santos nooit was afgestudeerd aan een hogeschool of universiteit. Hij beweerde diploma’s te hebben van Baruch College en de universiteit van New York. ‘Ik schaam me en het spijt me dat ik mijn cv heb opgesmukt’, excuseerde hij zich in een interview met de New York Post. ‘We doen allemaal wel eens domme dingen.’

Santos loog niet alleen over zijn opleiding. Hij beweerde ook te hebben gewerkt voor de financiële bedrijven Citigroup en Goldman Sachs. Dat was een ‘verkeerde woordkeuze’, corrigeerde de Republikein. Hij bedoelde dat hij vanuit zijn eigen bedrijf LinkBridge Investors in onderaanneming voor de firma’s had gewerkt. Voorts loog Santos ook dat hij via zijn familie dertien panden verhuurde.

Mogelijke ethische onderzoeken

Toch is het kersverse Congreslid ‘geen crimineel’, zo zegt hij zelf. Ondanks de leugens zal hij zijn eed in het Huis van Afgevaardigden afleggen op 3 januari en zetelen in de Republikeinse meerderheidsfractie.

Formeel kan er weinig gebeuren om zijn toetreding af te wenden. Het Huis kan alleen voorkomen dat een kandidaat in functie treedt als een verkozene de grondwettelijke vereisten inzake leeftijd, nationaliteit en residentie heeft geschonden. Zodra Santos zitting neemt in het Congres, kan hij volgens experts wel nog te maken krijgen met een ethische onderzoekscommissie.

Democraten suggereren dat Santos ongeschikt is om in het Congres te zetelen. Kevin McCarthy, de Republikeinse meerderheidsvoorzitter in het Huis, heeft zich nog niet uitgesproken over de zaak.