De zware winterstorm die de Verenigde Staten al dagenlang teistert, heeft ondertussen al aan zeker zestig mensen het leven gekost, waarvan 27 in de stad Buffalo. Het einde van de problemen is nog niet in zicht. President Biden heeft nu ook vanuit de federale overheid hulp toegezegd aan New York, de zwaarst getroffen stad.

‘Het is veel te vroeg om al te zeggen dat het voorbij is’, waarschuwde de gouverneur van New York, Kathy Hochul. Ze zei dat er nog tot dertig centimeter sneeuw kon vallen. Het voorbije weekend viel op sommige plaatsen al meer dan een meter sneeuw. De extreme vrieskou, met temperaturen die zakken tot -45 graden, houdt al een week aan. Duizenden inwoners zitten al dagenlang zonder stroom.

‘Het is duidelijk de sneeuwstorm van de eeuw’, zei Hochul op een persconferentie in de zwaar getroffen stad Buffalo, waar ze geboren werd. De storm is niet meer zo hevig als de voorbije dagen. ‘Maar het blijft gevaarlijk om buiten te zijn’, zei Hochul.

Veel van de dodelijke slachtoffers zijn dan ook buiten, of in hun wagen aangetroffen. Sommige mensen kregen een hartaanval terwijl ze de sneeuw probeerden te ruimen. De overheid adviseert daarom om geen te zware inspanning te doen bij het vrijmaken van de toegang tot het huis.

Maandag gold in de omgeving van Buffalo zelfs een verbod om de wegen te gebruiken. Maar toch kwamen veel wagens, bussen, ambulances en zelfs sneeuwruimers vast te zitten, waarop de chauffeurs de voertuigen achterlieten. Het maakt het vrijmaken van de wegen alleen maar moeilijker.

De toestand roept in Buffalo nare herinneringen op aan de winter van 1977. Toen vielen er bij een sneeuwstorm in de regio zo’n dertig doden. De situatie nu is duidelijk de ergste sinds die periode.

Ook elders in het land zijn de voorbije dagen veel slachtoffers gevallen. NBC spreekt van zeker zestig overlijdens die aan het noodweer gerelateerd zijn. Maar zowat heel het land, tot aan de Mexicaanse grens toe, is in de greep van de winterstormen. Ook de staat Ohio in het midwesten is zwaar getroffen, met zeker negen verkeersdoden.