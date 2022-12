Minister Gennez over Afghaans verbod op vrouwelijke ngo-medewerkers: ‘Niet verrassend, wel zeer verontrustend’

‘Het is niet verrassend, maar wel zeer verontrustend’, zo heeft minister van Ontwikkelingssamenwerking Caroline Gennez (Vooruit) gereageerd op de recente beslissing van de taliban om vrouwelijke medewerkers van ngo’s in Afghanistan te weren. ‘Waar vrouwen uit het publieke leven worden gebannen, daar stijgt de ongelijkheid alleen maar meer’, aldus Gennez op Radio 1.

Gennez haalt het voorbeeld aan van de Noorse ngo NRC die ongeveer 1.500 personen – onder wie 500 vrouwen – heeft tewerkgesteld in Afghanistan. ‘Zij geven heel duidelijk aan dat ze zonder vrouwelijke hulpverleners de bevolking niet kunnen bereiken. Hulp heeft enkel zin als ze impact heeft en effectief is’, aldus Gennez.

De kersverse minister zegt begrip te tonen voor de ngo’s die het werk uit protest neerleggen, maar roept de internationale gemeenschap ook op om het fundamentalistische regime strenger te veroordelen op alle niveaus en tegelijkertijd toch oog te hebben voor hoe ze hun werking in Afghanistan kunnen voortzetten.

Volgens Gennez dringt een eensgezind antwoord zich nu op binnen de Europese Unie en de VN. ‘In het belang van de bevolking die onder het wreedaardig regime van de taliban moet leven, moeten het verbod om naar school te gaan en het verbod op vrouwelijke ngo-medewerkers opgeheven worden’, zegt Gennez.

België is vooral via de VN actief in Afghanistan. ‘Via die weg proberen we impact te hebben op het regime’, zegt Gennez. Iets wat niet evident is, aldus de minister. ‘Met zo’n extreem regime als dat van de taliban is elke dialoog quasi onmogelijk. Dat is de onredelijkheid ten top, maar daar mogen gewone mensen, gewone meisjes en vrouwen niet het slachtoffer van worden.’

Afgelopen zaterdag kondigden de taliban aan dat vrouwelijke werknemers van lokale en buitenlandse ngo’s in Afghanistan niet langer naar hun werk mogen komen. Eerder die week besliste het regime ook al dat Afghaanse studentes niet langer welkom zijn aan universiteiten, boven op een hele reeks andere maatregelen ‘die de mensenrechten en de fundamentele vrijheden van vrouwen en meisjes in Afghanistan inperken’, hekelde de G7 in een verklaring.