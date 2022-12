De achtste ‘Zevende zus’: het populaire kerstcadeau dat nergens onder de boom ligt

Fan van de boekenreeks De zeven zussen? Veel kans dat er voor u dan een bestelbon onder de kerstboom lag. Want hoewel het achtste, en laatste, boek pas over vijf maanden verschijnt, loopt het nu al storm.

Zeven boeken. Ruim vierduizend bladzijden. Meer dan 30 miljoen exemplaren, in 37 talen. Zie daar het succes van Lucinda Riley’s boekenreeks De zeven zussen. Elk boek beschrijft het verhaal van één zus, die elk van hun overleden adoptievader een brief met tips over hun afkomst kregen. Na het relaas van de zevende zus leek de cirkel rond, maar de Ierse schrijfster zette zich nog aan een achtste boek om het verhaal van de adoptievader te vertellen.

Op 11 juni vorig jaar overleed Riley echter. De 55-jarige leed op dat moment al vier jaar aan kanker. Ze was intussen aan het achtste boek begonnen, maar slaagde er niet in de roman te voltooien. Haar zoon, Harry Whittaker, kreeg de nodige instructies én de geheimen van de serie van zijn moeder om het werk af te kunnen maken.

Het resultaat, Atlas: het verhaal van pa Salt, zal op 11 mei 2023 in de rekken liggen, zowat een jaar later dan oorspronkelijk gepland. Fans van de boekenreeks kijken er nu al reikhalzend naar uit. Wie wil, kan het boek nu al bestellen. Dat wordt massaal gedaan. ‘Er is inderdaad heel veel belangstelling’, zegt Guido De Smet, directeur retail bij Standaard Boekhandel. ‘Concrete cijfers kan ik niet geven, maar we zien aantallen die we al jaren niet meer gezien hebben.’ Ook bij boekhandel Grim in Hasselt kloppen liefhebbers nu al aan. ‘De echte fans zijn duidelijk goed op de hoogte over de verschijningsdatum en informeren nu al hoe ze dan zeker een exemplaar kunnen bemachtigen’, zegt zaakvoerster Katelijne Kevelaers.

Het succes van de reeks? Mond-tot-mondreclame tussen vriendinnen en van moeder naar dochter of omgekeerd. ‘Telkens als er een nieuw boek uitkwam, werd er meer over de reeks gesproken’, zegt De Smet. ‘Daardoor leren steeds meer mensen de boekenreeks kennen. Zo zijn veel lezers pas begonnen aan het eerste boek toen het vijfde, zesde of zelfs zevende boek verscheen. De uitgeverij speelt daar ook handig op in, door voor de eerste delen een lagere instapprijs te vragen.’

Harry Potter

De gekte die nu al rond de achtste De zevende zus hangt, doet denken aan november 2007, toen Harry Potter-fans om middernacht aan boekwinkels stonden aan te schuiven voor de laatste roman in de reeks van J.K. Rowling. ‘Dat was vergelijkbaar, maar het gaat wel om een ander publiek’, zegt De Smet. ‘Harry Potter was populair bij kinderen en jongeren, terwijl De zeven zussen vooral scoren bij vrouwen. Dit soort succesformules maken we niet zo vaak mee, al moet ik wel zeggen dat het vooraf bestellen of pre-orderen van boeken een toenemende trend is. Echte fans willen een boek meteen kunnen lezen. Door op voorhand te bestellen, vermijden ze dat ze moeten wachten door een tijdelijke stockbreuk.’