Neergeschoten Nederlander die in Antwerpen werd gedumpt is buiten levensgevaar

De 26-jarige Nederlander die zondagochtend neergeschoten werd achtergelaten nabij de Groenplaats in Antwerpen, is niet langer in levensgevaar. Dat zegt het Antwerpse parket. De 20-jarige die bij het slachtoffer was gebleven, is na verhoor weer vrijgelaten.

Het slachtoffer zou zondagochtend uit een auto met Nederlandse nummerplaat zijn gezet aan de Melkmarkt, net naast de Groenplaats. Wat de betrokkenheid van de persoon is die werd opgepakt, is niet duidelijk.

Het vermoedelijke voertuig waarmee de man naar Antwerpen is gebracht werd later die dag nog achtergelaten aangetroffen in het Nederlandse Middelburg.

Wie verantwoordelijk is voor de schotwonden, wordt nog volop onderzocht. Het onderzoek is in handen van de federale gerechtelijke politie. Het parket heeft een onderzoeksrechter gevorderd voor poging tot doodslag.