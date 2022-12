China schrapt binnenkort quarantaine voor wie het land inreist

China gaat op 8 januari de verplichte quarantaine afschaffen voor mensen die het land willen binnenkomen, zo heeft de Chinese nationale gezondheidscommissie maandag aangekondigd. Daarmee worden belangrijke beperkingen van het strikte ‘zerocovidbeleid’ opgeheven.

Een negatieve coronatest van hoogstens 48 uur oud zal vanaf komende maand volstaan om toegang te krijgen tot het Chinese grondgebied.

Het Hongkongse dagblad South China Morning Post had op basis van verschillende bronnen bij gezondheidsdiensten en bij de ziekenhuizen in provincies Guangdong, Fujian en Jiangsu ook al melding gemaakt van de versoepeling. De nationale gezondheidscommissie zou zondag aan die instellingen gevraagd hebben om zich voor te bereiden op een verlaging van het covid-19-beheersniveau, wat betekent dat lockdowns, isolatie en quarantaine niet langer vereist zouden zijn.

Momenteel moeten mensen die het land willen binnenkomen vijf dagen in quarantaine doorbrengen in een hotel dat door de Chinese overheid wordt aangeduid. Daarna moeten thuis nog eens drie dagen in isolatie worden doorgebracht. Wie niet over een eigen woonst beschikt in China, moet acht dagen quarantaine voltooien op hotel.

Het Hongkongse mediaplatform HK01 zegt dat een van zijn verslaggevers zondag bij aankomst in Peking al vrijgesteld werd van de quarantainemaatregelen. Het bericht laat uitschijnen dat de maatregelen in de praktijk nu al versoepeld werden.

Peking had de strengste coronamaatregelen op 7 december al teruggedraaid, nadat er op verschillende plaatsen in het land betoogd werd tegen het beleid.