KV Kortrijk smeert competitieleider Genk tweede nederlaag van het seizoen aan

Geen 33 op 33 voor Genk. De leider ging met zijn billen bloot in het Guldensporenstadion en verspilt punten. De Limburgers wisten de wedstrijd nooit naar hun hand te zetten en dat was volledig de verdienste van de thuisploeg. Voor Genk is het nog maar de tweede nederlaag van het seizoen. Eerder verloor het in juli op de openingsspeeldag van Club Brugge. KV Kortrijk lijkt open te bloeien onder Storck en pakt een belangrijke driepunter.

Een duel tussen de autoritaire leider en de voorlaatste in de stand: dat stond er op tweede kerstdag op het menu. Echter kon men in het begin van de wedstrijd niet spreken van een kwaliteitsverschil. KV Kortrijk begon, met een schot van Bruno tegen de paal, razendsnel aan de partij. Genk kwam met de schrik vrij en liet zich wat in slaap wiegen door een energieke thuisploeg. Een alomtegenwoordige Messaoudi zocht diepgang, passeerde vlot zijn mannetje, maar kon nooit Vandevoordt verrassen. De Algerijn vergat telkens zijn (grote) kansen af te werken.

Net wanneer KV Kortrijk het laken naar zich toetrok, schoot Genk wakker. Heynen en Paintsil testten de reflexen van doelman Vandenberghe, die zijn eerste wedstrijd in de Jupiler Pro League keepte, en ook Onuachu trof op de rebound van Paintsil bijna raak. De bal van de Nigeriaan werd door Watanabe van de lijn gekeerd. De uitploeg bracht het spel weer in evenwicht. Daarnaast kon het opnieuw rekenen op dribbelkont El Khannous. De Marokkaan was er in het bekerduel tegen Anderlecht nog niet bij. Hij genoot nog van wat vakantie na zijn WK-avontuur met Marokko.

Foto: BELGA

Onzichtbaar Genk

Genk werd opnieuw een schim vanzichzelf naarmate de wedstrijd vorderde en dat was volledig de verdienste van KV Kortrijk. Storck had duidelijk aanvallende intenties tegen zijn ex-club. Zijn ploeg counterde goed, maar het vizier van onder meer Messaoudi en Bruno stond niet op scherp. Al moet het ook wel gezegd worden dat Vandevoordt, net zoals tegen Anderlecht, opnieuw goed stond te keepen.

Neen, het was niet de avond van Genk. Het had het erg moeilijk met een goed georganiseerde thuisploeg en daardoor greep Vrancken drastisch in: Onuachu, Trésor en El Khannous moesten alle drie tegelijkertijd plaats ruimen met nog twintig minuten op de klok. Een bleke pot van de drie Genkse sterren. De frisse wind zorgde niet voor gevaar. Het was KV Kortrijk die verder bleef voetballen en het meest aanspraak maakte op een doelpunt. Zo gezegd, zo gedaan. Een ingevallen Mbayo bediende Avenatti met een uitstekende pass en die kon van dichtbij binnen duwen. Vreugde en ongeloof op de tribunes, maar het was verdiend. KV Kortrijk was de beste ploeg van de wedstrijd en was niet onder de indruk van de leider. De thuisploeg lijkt open te bloeien onder hun nieuwe coach. Het worden nog spannende dagen onderin het klassement.

Foto: BELGA

KV Kortrijk: Vandenberghe, Bruno (74’ Keita), Watanabe, Silva, Mehssatou, Sych, Loncar, Kadri (81’ Mbayo), Selemani, Messaoudi (81’ Gueye), Avenatti.

Genk: Vandevoordt, Muñoz, Sadick (88’ Ouattara), McKenzie, Arteaga, Paintsil, Hrošovský, El Khannous (68’ Castro), Heynen, Trésor (68’ Preciado), Onuachu (68’ Samatta).

Doelpunten: 83’ Avenatti (Mbayo) 1-0.

Gele kaarten: 40’ Messaoudi (overtreding), 55’ Onuachu (slag), 60’ Mehssatou (overtreding), 81’ Keita (overtreding), 84’ Loncar (overtreding).

Rode kaarten: /

Scheidsrechter: Kevin Van Damme.