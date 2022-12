18-jarige verdachte van dodelijke steekpartij in Berchem blijft aangehouden

De 18-jarige uit Aalst die verdacht wordt van betrokkenheid bij de steekpartij waarbij S.B. (16) vorige week omkwam, blijft aangehouden. ‘De raadkamer heeft zijn voorlopige hechtenis bevestigd’, zegt zijn advocate Wendy Bosschaerts. Zijn 16-jarige kompaan werd in een gesloten jeugdinstelling geplaatst, de derde verdachte is voortvluchtig.

De 18-jarige uit Aalst werd donderdagmiddag voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Antwerpen. Hij werd aangehouden op verdenking van moord en opgesloten in het arresthuis in de Begijnenstraat in Antwerpen. De jongeman bekende dat hij aanwezig was bij de feiten, maar over welke rol hij gespeeld zou hebben legde hij geen verklaring af.

Maandagmiddag verscheen hij voor de Antwerpse raadkamer, die besliste dat de 18-jarige aangehouden blijft. ‘De raadkamer heeft zijn voorlopige hechtenis bevestigd’, zegt zijn advocate Wendy Bosschaerts.

De 16-jarige medeverdachte uit Aalst werd donderdag voor de jeugdrechter in Dendermonde geleid en is voor minstens drie maanden naar een gesloten jeugdinstelling gestuurd. ‘Hij werkt mee aan het onderzoek’, meldt zijn advocaat Dirk De Maerschalck.

De derde verdachte werd geïdentificeerd, maar kon voorlopig nog niet opgepakt worden. Hij wordt actief opgespoord.

Opgewacht aan huis

De twee verdachten werden woensdagmiddag opgepakt in Aalst. Ze waren na de steekpartij aan de Wapenstilstandlaan in Berchem met de trein naar hun thuisstad gereisd. Samen met een derde jongeman, mogelijk ook minderjarig, hadden ze de 16-jarige S.B. woensdagochtend om 7.30 uur opgewacht aan zijn ouderlijk huis in Borgerhout. Toen B. naar school wilde vertrekken, werd hij door het drietal aangevallen. B. probeerde nog te vluchten. ‘Hij werd tijdens het weglopen in de rug gestoken. Voor een appartementsgebouw op het kruispunt van de Wapenstilstandlaan en de Frans De Vriendstraat viel hij op de grond, maar zijn belagers staken dan nog verschillende keren voor ze het op een lopen hebben gezet’, legde parketwoordvoerder Kristof Aerts uit.