Union klopt KV Oostende en profiteert optimaal van puntenverlies Club Brugge

Union heeft zich in eigen huis opnieuw niet laten verrassen tegen Oostende: de Brusselaars wonnen met 3-0 na een penaltygoal van Teuma, een binnentikkertje van Adingra en een late goal van Vanzeir. Union doet zo meteen een gouden zaak in het klassement: Club morste eerder al met de punten en heeft nu vijf punten achterstand op de Unionisten.

Zes dagen na de confrontatie in de Croky Cup (2-1 voor Union, red.), stonden Union en KV Oostende opnieuw tegenover elkaar. En dat was er aanvankelijk ook aan te zien: beide ploegen leken mekaar goed bestudeerd te hebben en gaven amper ruimte weg.

We moesten ons in de openingsfase vooral verwarmen aan de acties van Boniface: de Nigeriaanse spits was de beste Unionist en bewees meermaals dat hij goeie voetjes had: verschillende keren zette hij zich beresterk door, tussendoor pakte hij ook eens uit met een knap bruggetje. Alleen was het vervolg steeds van mindere makelij: de laatste pass kwam er zelden uit, waardoor we in de eerste helft amper echte kansen kregen te zien.

De bezoekers hadden op het kwartier nochtans op voorsprong kunnen komen: Bätzner maakte goed ruimte voor een schot, maar hij zag zijn poging gedevieerd worden in corner. Union zocht zelf ook wel naar een doelpunt, maar verder dan afgeblokte schoten en halve kansjes kwam de vice-kampioen niet.

Foto: BELGA

Versnelling hoger

De tweede helft moest beterschap bieden: Union kon mits een overwinning Club al op vijf punten zetten. Een boodschap die Geraerts tijdens de rust duidelijk nog eens meegegeven had: Union ging meteen op zoek naar die verlossende 1-0 en dat loonde. Lazare werd (lichtjes) aangelopen door Capon in de zestien, scheisrechter Denil twijfelde niet: een lichte penalty, maar Teuma maalde er niet om en stuurde Phillips de verkeerde hoek in: 1-0.

Oostende moest daardoor vol aan de bak, maar Union was niet van plan achteruit te leunen: zowel Burgess als Boniface kwamen snel dicht bij een tweede Brusselse treffer, maar beiden misten ze het kader. Teuma deed wél nog eens de netten trillen na een één-tweetje met Boniface, maar de Nigeriaan stond duidelijk buitenspel.

Foto: Isosport

Maar uitstel is geen afstel, dat weten ze in Union maar al te goed: in de 63e minuut zette opnieuw Boniface zich enorm goed door en ook zijn tikje tot bij Adingra was prima. De Ivoriaan hoefde het leer maar in doel te duwen: 2-0. Oostende was niet meer bij machte om die dubbele achterstand weg te werken: Capon kwam nog het dichtste bij een aansluitingstreffer, maar zijn kopbal ging voorlangs. Union haalde de voet van het gaspedaal en speelde de wedstrijd matuur uit: in het absolute slot zorgde Dante Vanzeir nog voor de kers op de taart door de 3-0 in doel te werken. De Brusselaars starten de tweede competitiehelft zo op de perfecte manier.

Foto: BELGA

Union: Moris, Kandouss, Burgess, Van Der Heyden, Nieuwkoop (90’ François), Lazare (76’ Puertas), El Azzouzi, Teuma, Adingra (90’ Dony), Vanzeir, Boniface (84’ Eckert).

Oostende: Phillips, Urhoghide, Tanghe, Capon (68’ Medley), Sakamoto, Bätzner, (84’ Boonen) Amade (68’ Dewaele), Ndicka (54’ D’Haese), Atanga (54’ Awokoya-Mebude), Rocha, Ambrose.

Doelpunten: 51’ Teuma 1-0 (str.), 63’ Adingra (Boniface) 2-0, 90’ Vanzeir (Teuma).

Gele kaarten: 16’ Van der Heyden, 35’ Amade, 38’ Teuma, 53’ Tanghe, 69’ Burgess, 83’ Rocha, 88’ Phillips.

Toeschouwers: 4.755.

Scheidsrechter: Denil.