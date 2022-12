Toeterende voorzitters: ‘Ik ben zeer boos op Alexander De Croo!’

Wie slipt in de Wetstraat of in de geruchtenmolen belandt, verzeilt vroeg of laat in deze rubriek.

Toeteren (1)

Voorzitters van de meerderheid, ze kunnen hun mond niet houden. Het afgelopen weekend raasde Paul Magnette in Het Laatste Nieuws. ‘Ik ben zeer boos op Alexander De Croo. Hij is compleet incorrect te werk gegaan door onlangs zonder overleg een pensioenvoorstel op tafel te gooien.’ Het komt erop neer dat de PS-voorzitter zowat alles heeft gedaan wat hem werd gevraagd. En wat krijgt hij? Stank voor dank. ‘Nog nooit heb ik een premier zo zien doen.’

Toeteren (2)

Dan bleef Sammy Mahdi een stuk rustiger. Enkele weken geleden liet de CD&V-voorzitter via een vrije tribune in De Standaard weten dat de regering – dus inclusief zijn ministers – er niets van bakte. In De Morgen legt hij uit hoe dat komt. ‘De grote hervormingen blijven uit omdat de partijen elkaar geen millimeter ruimte gunnen. Als het water stijgt en iedereen is alleen bezig met de ander naar beneden te trekken, verdrinken we allemaal.’ Toch leidde hij uit zijn ‘contacten met Paul Magnette’ af dat zelfs de PS tegen maart een groot hervormingsakkoord wil.

Toeteren (3)

Alexander De Croo vertelde het verleden week nog in de Kamer, weliswaar in een andere context. ‘Wat in de pers verschijnt, is hier niet van belang, van belang is wat er rond de tafel wordt gezegd.’ Toch blijft voorzichtigheid geboden. De woede van Magnette heeft alles te maken met het voorstel van De Croo om de vierde schijf van de verhoging van de minimumpensioenen op 1 januari 2024 niet door te voeren. De maatregel komt de begroting onmiddellijk ten goede. De redenering is eenvoudig. Het regeerakkoord wilde het minimumpensioen verhogen tot 1.500 euro netto. Diverse indexeringen geven uitzicht op dik 1.600 euro. Daar kan dus een beetje van af, dacht de premier.

Toeteren (4)

Na weken van stilzwijgen was het uitkijken naar het eerste interview van Eva De Bleeker. Wie zat te wachten op flinke uithalen, kwam bedrogen uit. ‘Ik ben geen ruziemaakster. Wat gebeurd is, is gebeurd’, waren zowat de opwindendste passages op Radio 1. De voormalige staatssecretaris voor Begroting mocht beschikken na een dispuut over de begrotingsopmaak. Maakte ze een fout of niet, ze liet het achterste van haar tong niet horen. ‘In wat ik gehoord en gelezen heb, stonden veel waarheden en veel onwaarheden. Wat voor fout dat ook was – what’s in a name? – doet er niet meer toe.’ En met De Croo wisselde ze ondertussen alvast whatsappjes uit. Ongetwijfeld over het vervolg van haar politieke carrière.

Toeteren (5)

Via Linkedin reageerde Bart De Wever op Paul Magnette. De N-VA-voorzitter ziet weinig redenen tot hervormingsoptimisme. ‘Vivaldi zal de rit tot 2024 uitrijden en de PS doet nadien het liefst gewoon verder. Dat is op zich niet verrassend, want nooit kende dit land een regering die het PS-programma zo volgens de letter uitvoerde als de regering-De Croo. Het staat in schril contrast met de programma’s van sommige Vlaamse partijen die deze regering ondersteunen. Die lijken eerder ritueel verbrand.’ Het wordt uitkijken naar de onderhandelingen die de N-VA-voorzitter na de verkiezingen met de PS over het confederalisme zal voeren.