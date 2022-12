Gucci-campagne met Harry Styles wekt woede op

Een popster poseert in een nieuwe modecollectie. Op de achtergrond staat een matras tegen de muur. Wat kan daar mis mee zijn? Volgens kwatongen promoot het kindermisbruik. Alweer, want ook Balenciaga kwam om dezelfde reden onder vuur te liggen.

Harry Styles herontdekt het kind in zichzelf. Dat moet de teneur zijn geweest op de brainstorm van Gucci. Maar de nieuwe campagne voor de ‘Ha Ha Ha’-collectie met popster Harry Styles lokt woedende reacties uit op Instagram. Styles poseert in een kinderlijke T-shirt met een teddybeer en houdt een kleine matras vast. Vooral het rekwisiet is een doorn in het oog. ‘Een volwassen man moet niet met een matras voor kinderen poseren, nooit’, is maar een van de vele reacties. De tegenstanders lezen in de campagne misplaatste seksuele ondertonen.

Ook Alexandra Gucci Zarini, de kleindochter van Aldo Gucci, de man die het merk promoveerde tot wereldspeler in de mode, kantte zich op sociale media tegen de campagne. De vrouw getuigde in het verleden al over seksueel misbruik binnen haar familie en beheert een vzw tegen kindermisbruik. Op Twitter schreef ze dat het modehuis de verkeerde kant uitgaat.

‘Gucci is ontstaan met de bedoeling om het elegantste merk met de beste producten te zijn. De richting die het nu opgaat, is zorgwekkend. Het beschermen van kinderen moet altijd eerst komen en dat is niet iets om mee te lachen’, zegt ze. Niet dat Zarini iets in de pap te brokken heeft. Het van oorsprong Italiaanse modemerk heeft al bijna dertig jaar geen banden meer met de gelijknamige familie. Maurizio Gucci verkocht zijn aandelen in 1993 aan een investeringsfirma.

Samenzweringen

Vandaag maakt Gucci deel uit van het Franse Kering, het luxeconcern dat ook Balenciaga in de portefeuille heeft. Dat verklaart allicht waarom zoveel mensen aanstoot nemen aan de beelden. De ‘Ha ha ha’-campagne blaast nieuw leven in samenzweringstheorieën, waaruit zou moeten blijken dat de ‘elite’ kindermisbruik wil promoten. In november lag Balenciaga al onder vuur vanwege een campagne dat in verband gebracht werd met seksueel misbruik. Kinderen poseerden toen naast knuffelberen gekleed in bdsm-kledij. De leiding van het modehuis, onder wie creatief directeur Demna Gvasalia, zag zich nadien genoodzaakt zijn excuses aan te bieden.

Gucci zelf staat in het komende jaar voor grote uitdagingen. Het modehuis is op zoek naar een nieuwe creatief directeur. Alessandro Michele, die aan het roer stond van de ‘Ha ha ha’-collectie, heeft in november zijn vertrek aangekondigd. Na tegenvallende cijfers heeft het huis nood aan een frisse wind. Dat was wat Michele acht jaar geleden binnenbracht, door Harry Styles aan boord te halen als ambassadeur en het merk te verjongen. Zijn speelse kijk op mode werd enorm goed gesmaakt door een nieuwe generatiemodeliefhebbers. Klaarblijkelijk botst die nu op zijn grenzen.