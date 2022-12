De nieuwe aanpak van Nafi Thiam: 2023 voorbereiden onder de Afrikaanse zon

Nieuwe plannen, nieuwe coach, nieuwe heimat: geen Belgische kerst voor Nafi Thiam (28), wel een Afrikaanse. In het Coetzenburg Stadium, onder de Zuid-Afrikaanse zon en met de bergen op de achtergrond, stoomt de olympische en wereldkampioene zich klaar voor 2023. Dit is de nieuwe thuis van Thiam.

Het is ochtend in Zuid-Afrika en Nafi Thiam speelt een partijtje basketbal. Is de beste zevenkampster van het ogenblik teruggekeerd naar een oude sportliefde? Ja en neen. Ze gaat nog wel even door als ...