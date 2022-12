Van der Poel is Van Aert en Pidcock te snel af in modder van Gavere

Mathieu van der Poel heeft in de modder van Asper-Gavere de puntjes op de i gezet. Nadat hij afgelopen week nog het onderspit moest delven voor Wout van Aert in het zand van Mol, toonde hij zich in de WB-manche in Gavere wel de sterkste. Na een heerlijk duel tussen ‘de grote drie’ kon Van der Poel pas in de voorlaatste ronde echt de beslissing maken. Wout van Aert mocht als tweede mee op het podium, wereldkampioen Pidcock werd derde.

Op het modderige parcours in Gavere kregen we voor het eerst dit seizoen een echte strijd tussen ‘de grote drie’ te zien: Mathieu van der Poel, Wout van Aert en Tom Pidcock.

Van der Poel kreeg afgelopen week in het zand van Mol nog een stevige mentale tik te verwerken van Van Aert, maar op het glibberige parcours van Asper-Gavere kreeg hij een uitgelezen kans op eerherstel. De Nederlander ging er meteen stevig vandoor en Van Aert en wereldkampioen Pidcock moesten een gaatje laten.

Een hele cross in de aanval rijden, zag Van der Poel echter niet zitten. Na twee ronden kwamen de drie weer samen. Ook Tom Pidcock had deze cross met rood aangestipt. De Brit vloog bij momenten over het militaire domein, maar de gewenste grote voorsprong kreeg de wereldkampioen niet.

De drie bleven elkaar bestoken, tot Van der Poel in de voorlaatste ronde toch een klein gaatje sloeg. Van Aert en Pidcock konden de versnelling van de Nederlander niet meteen beantwoorden en dus was de vogel gaan vliegen. Van der Poel kwam helemaal onder stoom en hield uiteindelijk een tiental seconden over op Wout van Aert. Wereldkampioen Pidcock mocht als derde mee op het podium.