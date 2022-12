Gegevens Belfius-klanten online aangeboden

Op een forum voor datalekken worden 300.000 gegevens van Belfius-klanten aangeboden, meldt technologiesite DataNews. Van een handvol klanten staan het adres en telefoonnummer al online. Belfius laat weten dat er geen indicaties zijn van veiligheidsproblemen of een datalek bij de bank zelf.

Volgens DataNews biedt een hacker de gegevens aan van 800.000 klanten van een Spaanse bank en 300.000 klanten van een Belgische bank. Op basis van de testdata die de dader vrijgeeft, kon het magazine afleiden dat het om klanten van Belfius gaat.

De dataset bevat onder meer de voor- en achternaam van een klant, het volledige adres, telefoonnummer(s), geboortedatum, rekeningnummer en IBAN. Wel bevat de voorbeelddata verschillende dubbele records, waardoor het werkelijk aantal getroffen klanten mogelijk iets lager ligt. De lijst bevat geen financiële details zoals rekeningstanden of transacties.

De dader beweert dat de gegevens afkomstig zijn uit callcenters en dat het om gegevens gaat die dit jaar nog niet eerder zijn verspreid. Het is daarom ook niet duidelijk of het lek via een (extern) callcenter van Belfius is veroorzaakt, of afkomstig is van een andere speler die op zijn beurt klanten van Belfius contacteerde.

• ‘Niet onderhandeld en niets betaald’: mysterie rond Antwerpse hacking blijft

Wie de gegevens zou kopen, kan zich bijvoorbeeld voordoen als de bank en via phishingmails of telefonisch mensen oplichten. Ook kan een dader zich voordoen als een van de slachtoffers om verdere identiteitsfraude te plegen.

Belfius-woordvoerster Ulrike Pommee laat weten dat Belfius niet op de hoogte is van een datalek van klantengegevens van de bank. ‘Er zijn geen indicaties van veiligheidsproblemen of een datalek bij Belfius’, zegt ze. ‘We analyseren dit verder in detail.’

In een persbericht roept de bank haar klanten nog op om ‘bijzonder waakzaam te zijn voor eventuele phishingpogingen’.